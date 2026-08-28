温州日报 2026-08-28 08:45:09

这两天，转移安置到文成县避灾安置中心（巨屿金飞）的村民甘巧英，开玩笑说自己“都舍不得回去了”。

温州网讯 这两天，转移安置到文成县避灾安置中心（巨屿金飞）的村民甘巧英，开玩笑说自己“都舍不得回去了”。

她的这番话，并不仅仅是因为这里空间宽敞设施齐全、临时生活起居有保障，也因为安心留在这里还能赚钱。把送到安置中心的一叠叠环保袋翻个面，或者为一个个粗棉绳编织包剪掉多余线头，一个人一天就能收入三四十元。

金飞安置中心位于巨屿镇政府对面，是该县规模最大、设施最完善的县级综合避灾安置场所，承担着台风、洪涝、地质灾害等自然灾害及突发事件情况下，转移群众集中安置的重要职能。截至昨晚，这里已接收了500多人。

这里设置780个房间，可安置超千人，房间内统一配备独立卫生间、电视、空调等生活设施。还设置警务室、医务室，配备常用药品，安排医务人员24小时值守，保障转移群众身体健康。

避灾的同时能让村民靠来料加工增加收入，是金飞安置中心吸引转移群众安心留下的特色举措。巨屿镇党员干部主动与当地“富民共富工坊”对接业务，把来料加工岗位和各种待加工物料搬进安置中心，组织党员志愿者手把手教转移群众环保袋翻面和打包、粗棉绳编织包线头裁剪等简易手工活。大家围坐一堂、边聊天边做手工，氛围温暖融洽。村民卓爱金表示，在这里有热菜热饭，还可以做手工赚钱，“一点不无聊，很开心”，经常有人问现场志愿者“什么时候能补货”。

在巨屿镇组织委员夏琼玲看来，这种做法既有助于缓解安置群众避灾期间的焦虑情绪，杜绝台风警报解除前提前返家行为，又可以让他们赚点小钱，在这里住得安心和开心。

来 源：温州日报

原标题： 共富工坊搬进安置中心，避险增收两不误 村民开玩笑： “都舍不得回去”

记者 张睿 通讯员 刘万兴

本文转自：温州新闻网 66wz.com