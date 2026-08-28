温州晚报 2026-08-28 08:39:44

海经区执法人员劝离赶海人员

灵昆街道对灵昆北段标准堤口进行封闭加固

温州网讯 受今年第18号台风“沙德尔”影响，又恰逢天文大潮，温州沿海面临风、雨、潮“三碰头”的严峻考验。我市堤坝的防台防汛工作做得如何？8月27日，记者奔赴一线。

灵霓北堤

封路设卡，轮班把守

昨天下午4时，记者来到中国最长的跨海大堤——灵霓北堤。这座全长14.5公里、连接洞头区霓屿岛与灵昆岛的海上大堤，平日里是市民赶海观海的热门打卡地，此刻已进入全面管控状态。

记者沿灵霓北堤南下，瓯江口至洞头一路，正值低潮，滩涂裸露，不见有人赶海。刚到洞头一侧，警示广播便反复回荡——“禁止下滩涂游玩赶海”。在通往滩涂的霓屿大桥入口，记者看到现场工程车横亘封路，四名街道工作人员现场值守，行人车辆一律不得通行。

“26日防台二级响应一启动，这里就封了。”霓屿街道工作人员许艺航指向霓屿大桥，游客最易从此处下到沙滩，如今已被封路。她说，台风叠加天文大潮，隐患重重，“赶海不行，岸上看海也不行，风大浪急，高空坠物风险大，谁也不敢保证安全。”

“今天劝退了十几拨，因为今天赶上七月半，来的人会少一些。”许艺航说，“真正的考验在台风登陆后，等到风稍微小一点，就会有人跑来看潮水。但只要台风预警没解除，我们绝不能放人下去。”她顿了顿，“上次台风，光这个口子就劝退了100多人次。”工作人员轮班把守，不敢松懈。

游客拦住了，还得防渔民冒险出海。许艺航说，辖区下社、上社、桐岙三个村都是重点防控区域，其中张王岙码头是重中之重，那是三村村民进出滩涂的必经之路。26日当天，工作人员扛来沙袋、拉起挡板，把涵洞通道彻底封死，防止渔民出海。

海塘安澜生态堤

入口封闭，全线巡查

下午3时，记者来到海塘安澜生态堤，还未踏上堤坝，保安便快步上前劝阻，“这里不能进！”他告诉记者，生态堤4个入口已全部封闭，仅留一处临时通道，供工厂工作人员和转移人员通行，原则上“只出不进”。

“海经区堤坝全线开放、里程长，管控难度大。”负责防汛的温州海经区管委会综合行政监管局副局长张伟芳告诉记者，算上在建的生态堤和灵霓海堤，辖区堤坝总长度达44.28公里。

“平时这些堤坝是开放式，没有围墙，管住入口容易，管住人下海难。”他说，目前，除了生态堤入口封闭，其余岸线全靠巡查员步步紧盯，来回奔走，对每一个试图靠近海边的市民耐心劝返。当风力达到预警等级时，交警将对进入海经区的两座桥梁实施封桥管控，切断外来风险。

根据水利部门预判，本轮过程风险最大的时刻在28日早上8时45分，届时海经区最高潮位将达4.47米，超过橙色警戒值4.45米，叠加台风风力后浪增水效应明显，是堤防防守最吃劲的时段。

为此，各项工作已在26日清晨防汛部署会后连夜铺开。当日，堤坝加固基本到位，沿线企业的旱闸也全部落下闸板，全线闭合，不留缺口。人员转移同步启动，目前已累计转移1万余人，全区19个安置点全部启用。27日的核心任务转入全域排查。

海塘安澜工程

通道加高，加固防线

随后，记者来到在建的海塘安澜工程（浅滩二期生态堤），这里大门紧闭，挖掘机停止作业，站在高处远眺，这个7.71公里的在建海塘工程，主体已基本成型，预计今年12月份基本完工，届时将达到百年一遇防潮标准。但此刻，它即将迎接台风“沙德尔”的考验。

“最重要的是加固海上防线。”项目负责人陈振武介绍，海塘主体基本合龙，沿线7处施工通道全部加高至5.3至5.9米，局部达6.6米，满足施工期20年一遇度汛标准。

“前两次台风是平潮，这次是高潮位，潮水带来的影响会大于以往。”对于潮位风险，陈振武表示，预判台风28日早上9时前后登陆，目前，围堰和堤身外侧块石护面高程已经达到5.3至6.3米，不会发生潮水倒灌和堤体冲破，只有极端情况下有越浪的可能性。

为此，项目部早在数日前就已启动防御动作：紧急开挖排水通道，围区水位提前3至4天开闸预降；大型施工设备全部转移至高地停放，钢筋棚和临时围挡完成加固。

针对生态堤二期东段尚未合龙的缺口，沙袋与消浪扭王块在外围构筑起双重防线——扭王块放置在最外侧，海浪撞上来，冲击力被大幅消解，沙袋紧随其后托底，层层阻击，不让潮水越雷池一步。

人员转移，同样跑在风前。为了241名工人和管理人员的安全撤离，陈振武已经熬了一整个通宵。他告诉记者，所有人员已于前一晚全部完成转移安置。工地上，安保人员卡点轮班值守，他和管理人员通宵轮岗——人走了，防线一刻未撤。

“台风可以来，潮水可以涨，但我们把该做的都做到位，人撤走，堤加固好，不留一处隐患，守住底线。”他说。

来 源：温州晚报

原标题： 记者直击堤坝防台一线 风雨潮“三碰头”，如何“堤”挡

记者 许雅晶 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com