温州水利 2026-08-27 19:19:00

市气象部门已发布台风紧急警报。今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）今天（27日）15时中心距离温州偏东方向约338公里的洋面上，中心附近最大风力14级（45 米/秒）。预计“沙德尔”将于27日后半夜至28日上午在浙江三门到苍南一带沿海登陆，最大可能平阳至温岭一带登陆。受其影响，27日夜里我市中到大雨，局部暴雨，28日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，29日中到大雨，局部暴雨；全市过程面雨量150-250毫米，部分250-350毫米，个别500毫米以上，最大小时雨强80-100毫米。

根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月27日18时提升水旱灾害防御（防台）应急响应提升至Ⅰ级。各地各单位要根据预案，按照职责做好各项防御工作。

▲今年第18号台风“沙德尔”路径概率预报图

来 源：温州水利

原标题： 市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅰ级

本文转自：温州新闻网 66wz.com