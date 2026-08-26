温州发布 2026-08-26 18:41:31

经研究，温州市水上防台分指挥部决定于8月26日18时启动水上防台I级应急响应。

今年第18号台风“沙德尔”（强台风级），8月26日17时中心位于北纬28.4°东经126.4°，距温州偏东约561公里的洋面上，中心气压955百帕，近中心最大风力14级，目前正以10公里/小时的速度向偏西方向移动。

经研究，温州市水上防台分指挥部决定于8月26日18时启动水上防台I级应急响应。

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原标题： 温州启动水上防台I级应急响应

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