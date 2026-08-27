央视新闻微信公众号 2026-08-27 14:47:49

中央气象台8月27日10时继续发布台风橙色预警：今年第18号台风“沙德尔”，预计将于28日凌晨至中午在浙江三门到福建霞浦一带沿海登陆（33-42米/秒，12-14级，台风级或强台风级）。

和以往台风相比，“沙德尔”有哪些特点？该重点盯防哪些风险？

台风“沙德尔”路径罕见

谨防降雨叠加成灾

浙江省温州市气象台首席预报员黄可慧介绍，“沙德尔”台风有以下三个特点：

移动路径：“沙德尔”生成之后稳定地朝西北方向移动，进入东海之后，在今天（27日）凌晨却出现了路径上的转折，转为西南方向移动，这在历史上是比较罕见的。从1949年到2025年的70多年中，只有6个台风是在东海转向西南后登陆。

登陆时间：8月27日、28日是农历的七月十五、十六，台风登陆赶上天文大潮。

登陆地点：由于前期连续有“巴威”台风、“白海豚”台风在浙江台州南部和温州登陆，前期影响的区域有叠加的现象。

因此，在防御上：

首先，要注意台风朝西南方向移动之后，影响的时间会拉长，可能会一直影响到30号、31号，华东，甚至华中、华南都会受降水影响。

其次，由于前期8月份的降水，很多地方山体含水极其饱和，台风到来之后很容易造成小流域的山洪、滑坡等地质灾害，要特别要加强防范。

“七下八上”虽过

南方降雨依旧偏多

受到台风“沙德尔”的影响，27日、28日两天华东沿海将陆续出现强风雨天气，27日到30日，在台风及其后期减弱之后的低压影响下，江南的中南部、华南北部自东向西会有大到暴雨，部分地区还会有大暴雨天气。

中央气象台8月27日10时继续发布暴雨黄色预警：预计27日14时至28日14时，青海东部、甘肃西南部、陕西中北部、山西中北部和西南部、河北西部、山东北部、浙江东部、福建东北部、广东中西部和东部沿海、广西、云南南部、四川盆地南部、西藏东南部、海岛西南部、台湾岛南部等地部分地区有大到暴雨，其中陕西东北部、山西中部、山东北部、浙江东南部、云南西南部、广东中南部、广西中南部等地局地有大暴雨。

29日开始，华北和西北地区东部雨水将会明显减弱，今年华北雨季有望结束。进入9月份之后，我国东南沿海仍需要警惕“秋台风”，华西地区四川、云南还要警惕秋雨影响。

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原标题： 罕见！台风“沙德尔”突然拐弯了

本文转自：温州新闻网 66wz.com