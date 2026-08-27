蓝色预警！请注意防范山洪
温州水利 2026-08-27 09:21:44
市水利局、市气象局8月27日8时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月27日8时至28日8时，永嘉县、乐清市可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
市水利局、市气象局8月27日8时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月27日8时至28日8时，永嘉县、乐清市可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
请密切关注气象预报和降雨情况，强化底线思维和极限思维，加强分析研判，及时做好山洪灾害监测预警工作，提醒基层政府落实山洪灾害防御责任，加强山洪风险区巡查排查，确保人民群众生命安全。
来 源：温州水利
原标题： 蓝色预警！请注意防范山洪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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