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泽雅水库加大放水、珊溪水库开启泄洪闸，沿线请注意安全！

温州发布 2026-08-26 19:13:30

温州市水利局

8月26日发布

珊溪水库、泽雅水库调度令

8月26日9时泽雅水库水位104.59米。为确保防洪安全，经会商研判，泽雅水库于26日14时，增大泄洪流量，下泄流量50立方米/秒（不含供水流量）。

8月26日9时珊溪水库水位138.22米。为确保防洪安全，经会商研判，珊溪水库于26日14时，开启泄洪闸，下泄流量100立方米/秒（不含发电下泄流量）。

市水利局提醒

不靠近——切勿靠近河道、堤坝、河滩、亲水平台、漫水桥。

不观水——严禁在岸边逗留观水、涉水。

不嬉水——家长务必看管好孩子，杜绝孩童在河边玩耍。

不作业——严禁下河捕捞、垂钓。

沿河低洼地带居民请提前做好避险准备

听从转移劝导，不擅自回流

过往车辆、行人请绕行沿河危险路段

来　源：温州发布

原标题： 泽雅水库加大放水、珊溪水库开启泄洪闸，沿线请注意安全！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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