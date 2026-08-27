温州日报 2026-08-27 08:32:56

26日18时，浙江温州水上防台风应急响应提升至I级。温州37条客运航线已全部停航，并累计疏散南麂、北麂等海岛旅客2600余人次；46个涉水工程也已全部停止施工作业，79艘施工船舶按照既定预案有序驶离施工水域，分批前往指定避风锚地，随船533名船员完成撤离安置。

温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”正在不断逼近。8月26日至27日，台风影响叠加天文大潮，温州沿海将有11～13级大风，台风中心经过区域风力可达16级以上。

26日18时，浙江温州水上防台风应急响应提升至I级。温州37条客运航线已全部停航，并累计疏散南麂、北麂等海岛旅客2600余人次；46个涉水工程也已全部停止施工作业，79艘施工船舶按照既定预案有序驶离施工水域，分批前往指定避风锚地，随船533名船员完成撤离安置。施工单位同步开展塔吊、脚手架、临时设施等防风加固工作，确保台风过境期间岸基设施安全稳固。

在应急力量部署方面，海事部门已提前协调16艘应急船艇在温州各重要水域开展应急布防。自防台应急响应发布以来，温州海事局无人机智慧监管控制室调度中型固定翼无人机对辖区全域开展“扫海式”巡查，覆盖乐清湾、瓯江口、北麂、南麂等辖区港区及主要航道、锚地，数小时完成传统船艇数天的巡查范围。

作为浙江辖区唯一拥有带机巢中型固定翼无人机的单位，温州海事局机巢同步进入“战时状态”，根据预设航线对锚地、码头、桥区等重点区域实施24小时不间断监控。此外，温州海事局还发挥不同机型差异化装备优势，构建“广域筛查+定点提醒+全域通知”立体防台体系——中型垂起固定翼无人机开展大范围巡航，锁定重点船舶并对偏远岛礁避风船舶实施“空中点名”；小型多旋翼无人机随海巡艇起降，对风电场、水工施工区、客渡运航线等水域精细化巡查，抵近核查缆绳、锚机等设备状态；轻型无人机搭载高音喇叭，结合VHF甚高频开展一对一防台宣讲。

截至目前，温州海事部门累计出动人员440人次、出动执法船艇60艘次、无人机60架次，共开展码头、航道、锚地等重点区域检查267次，及时排查并消除安全隐患62项，发布预警信息12748条，开展船舶“一对一”提醒8356艘次。充分运用智慧海事、AIS、CCTV等信息手段，实时监控辖区船舶动态，全力保障人民群众生命财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 温州启动水上防台I级应急响应 37条客运航线全部停航

记者 潘培期 通讯员 尤川川 陈辛庚

本文转自：温州新闻网 66wz.com