温州发布台风橙色预警
看看温州 2026-08-27 10:57:43
温州市气象台2026年08月27日09时51分将温州市区台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号：受今年第18号台风“沙德尔”影响，预计沿海海面今天风力7-9级逐渐增强至8-10级，夜里到明天继续增强至12-14级，台风中心经过的附近海域可达16级；沿海平原和高山今天风力逐渐增强到7-9级，夜里增强到8-10级，明天10-12级个别12-14级。今天后半夜起温州市区所有街道（镇）阴有中到大雨，局部暴雨，明天阴有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。希各有关方面注意防范。
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原标题： 温州发布台风橙色预警
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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