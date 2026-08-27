温州市区发布台风红色预警信号

温州新闻网 2026-08-27 15:57:00

温州网8月27日讯（记者 诸葛之伊）温州市气象台于8月27日15时31分将温州市区台风橙色预警信号升级为台风红色预警信号。

受今年第18号台风“沙德尔”影响，预计沿海海面今天下午到夜里7-9级增强到11-13级，明天继续增强到12-14级，台风中心经过附近海域可达16级以上；沿海平原和高山今天下午到夜里风力7-9级增强到10-12级，明天10-12级个别12-14级。今天后半夜起温州市区所有街道（镇）阴有中到大雨，局部暴雨，明天阴有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。

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