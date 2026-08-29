温州日报 2026-08-29 09:59:52

随着“轰”的一声闷响，昨天上午10时40分，洞头区霓屿街道石子岙村户艚岙自然村内，一处宽约8米、高约3米的墙体突然坍塌。所幸，此处居住老人已在台风来临前转移，未造成人员伤亡。

温州网讯 随着“轰”的一声闷响，昨天上午10时40分，洞头区霓屿街道石子岙村户艚岙自然村内，一处宽约8米、高约3米的墙体突然坍塌。所幸，此处居住老人已在台风来临前转移，未造成人员伤亡。

记者赶到现场时，塌方点周边已拉起警戒线。塌方处，挡墙断面裸露着松散的回填土。现场技术人员分析，此前该挡墙上方水泥地面已出现多条大裂缝，受台风强降雨影响，雨水大量渗入墙后回填土，土体遇水强度骤降，最终导致挡墙失稳。

该老人是一名残疾低保户，独居在挡墙上方的老屋里。“以前台风来时，我们上门劝他转移，少说也得跑七八趟。”石子岙村村务助理柯细平说，这次台风来袭，街道和村委会提前启动转移，但这位老人依然是最大的难点。

“他平时就爱吃点零食，尤其喜欢喝可乐。大家商量，那就‘投其所好’。”这一次劝导，驻村干部手里多了几罐可乐，往老人面前一放。前后只劝两回就做通了工作。老人被顺利转移至村避灾安置点，驻村干部全程陪护，基本生活保障一应俱全。

“并不是台风登陆后，风险就解除。”洞头区霓屿街道人大工委副主任王志敏介绍，台风登陆前后，霓屿街道与村两委都坚持24小时巡查，对地质灾害风险区、老旧房反复“回头看”，并且严防转移人员私自返回。

来 源：温州日报

原标题： “以前劝七八次，这次只用劝两次”！洞头霓屿干部助村民成功避险

记者 黄文盈 刘欣瑜 通讯员 郭芳芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com