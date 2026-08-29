温州日报 2026-08-29 09:18:35

温州地质院地质灾害防治中心主任史俊龙提醒广大市民，台风过后，既要做好房屋安全自查，也要认清危险区域，掌握避险逃生方法，守护自身生命安全。

温州网讯 台风过境后不等于危险解除。近期，温州接连遭受台风影响，经过多轮暴雨冲刷，山体土壤水分已高度饱和，而滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害存在明显滞后性，降雨结束后的数天内仍存在发生风险的较高几率。

昨天，记者就此采访了浙江省温州地质院地质灾害防治中心主任史俊龙。他提醒广大市民，台风过后，既要做好房屋安全自查，也要认清危险区域，掌握避险逃生方法，守护自身生命安全。

房屋先自查 切勿贸然居住

雨水浸泡之后，山区、切坡建房区域房屋风险加大。居民返家前，务必先仔细查看房前屋后地面、墙体变化。如果房屋周边地面开裂，说明地下土层已经开始发生位移，这时即便房屋墙体暂时没有开裂，也属于危险信号。此外，居民还要留意房屋墙体。如果房屋墙体出现开裂，代表居住环境已经不安全，要及时撤离，不要继续在屋内停留。

地质专家特别提醒，台风天被转移安置的群众，在安全警报解除前，切勿自行返回隐患区域，必须等待专业人员排查评估确认安全后，方可回家。

认清高风险区域 主动远离不靠近

台风过后，涉水、地质风险区域隐患突出，市民尽量不要前往，必须途经时要快速通过，切勿逗留拍照、游玩。

史俊龙指出，临山、临水、临崖、临沟地带被称为“四临”高危区域。这些地方台风天里经过雨水浸润，极易发生落石、滑坡、沟谷山洪。低洼积水地带也不要贸然进入，不要蹚水通行积水路段，尽量避开积水隧洞、桥梁。

山区出行多观察 识别灾害前兆

台风过后，市民交通出行要如何防范地质灾害？地质专家回答，除了要时刻留意边坡、山体异常迹象外，车行山路时如果发现以下现象，代表山体处于不稳定状态，要立刻撤离：边坡出现掉块落石、山体冒水渗水；山体出现裂缝；听到地质灾害报警器鸣响，说明已达到预警级别，马上撤离。

地质专家再次提醒：风停雨歇不等于险情结束，台风叠加降雨造成山体土壤饱和，未来数天仍是地质灾害高发期。为了安全，市民切记不去山边、溪边、沟谷游玩，不冒险涉水，远离边坡、危岩下方。发现山体、房屋异常险情，第一时间撤离，并及时向村社、应急部门上报情况。

来 源：温州日报

原标题： 台风过后警惕滞后地质灾害 这份地质灾害避险指南请收好

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com