温州这些水库放水，沿线请注意安全！
温州发布 2026-08-27 16:59:32
温州市水利局发布
珊溪水库、泽雅水库
百丈漈水库调度令
↓↓↓
8月27日8时45分泽雅水库水位103.06米。为确保防洪安全，经会商研判，泽雅水库于27日11时，增大泄洪流量，下泄流量150立方米/秒（不含供水流量）。
8月26日22时珊溪水库水位138.06米。为确保防洪安全，经会商研判，珊溪水库于27日9时，增大泄洪流量,下泄流量300立方米/秒（不含发电下泄流量）。
8月27日7时百丈漈水库水位627.68米。为确保防洪安全，经会商研判，百丈漈水力发电厂于27日9时，开启泄洪闸，下泄流量30立方米/秒（不含发电下泄流量）。
市水利局提醒
不靠近——切勿靠近河道、堤坝、河滩、亲水平台、漫水桥。
不观水——严禁在岸边逗留观水、涉水。
不嬉水——家长务必看管好孩子，杜绝孩童在河边玩耍。
不作业——严禁下河捕捞、垂钓。
沿河低洼地带居民请提前做好避险准备
听从转移劝导，不擅自回流
过往车辆、行人请绕行沿河危险路段
来 源：温州发布
原标题： 温州这些水库放水，沿线请注意安全！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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