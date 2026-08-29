温州日报 2026-08-29 10:04:05

为了不落下一名群众，邵孟12次踏上这条湿滑山路，打着手电挨家挨户开展转移劝导，雨衣被雨水浸透，裤腿沾满泥浆，他用脚步守护群众生命安全。

温州网讯 “阿婆，台风快要来了，夜里可能会有大风大雨，快跟我们下山去安置点，千万不能抱有侥幸心理啊！”8月27日晚，瓯海区新桥社区党委书记邵孟又一次冒雨来到金鹰巷，一遍遍敲开居民家门耐心劝导。这是他和巡查队伍本次台风登陆前第5次深入该片区及沿河桥下空间等点位，开展隐患再排查、人员转移再劝导。

金鹰巷片区是新桥社区防台重点管控点位。这里房屋依山而建、老旧失修，山路青苔遍布，山体滑坡风险突出。回望台风“巴威”来袭的7月11日深夜，狂风暴雨直扑温州，山上老旧房屋在风雨中摇摇欲坠。为了不落下一名群众，邵孟12次踏上这条湿滑山路，打着手电挨家挨户开展转移劝导，雨衣被雨水浸透，裤腿沾满泥浆，他用脚步守护群众生命安全。

“看到你们一趟趟跑，路这么危险，心里真过意不去，我这就跟你们去安置点！” 一位居民终于被工作人员反复上门劝导打动。

“一趟劝说行不通，我们就再来一趟、再来一趟，绝不遗漏一人。”邵孟告诉记者，尽管如此，仍有个别居民心存侥幸，认为风雨未至，不愿撤离，个别居民甚至转移后又偷偷折返家中。工作人员上山白天排查、夜间复检，挨家挨户确认是否全部安全转移。“经过一次次上门沟通，这一次，群众的理解程度有了明显提升。”他说。

离开金鹰巷，巡查队伍又马不停蹄奔赴辖区一处桥下空间，这处角落极易有流浪人员滞留。工作人员仔细搜寻每一处角落，耐心劝导滞留人员前往安置场所避险。截至当晚9点半，金鹰巷等风险区域群众已实现应转尽转。

来 源：温州日报

原标题： 台风登陆前夜“五探”金鹰巷 新桥社区干部以脚步守护群众平安

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com