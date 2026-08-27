温州提升防台风应急响应为Ⅰ级
温州新闻网 2026-08-27 16:30:00
根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月27日18时起将防台风应急响应提升为Ⅰ级。
温州网8月27日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月27日18时起将防台风应急响应提升为Ⅰ级。
市气象部门已发布台风紧急警报。今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）今天（27日）15时中心距离温州偏东方向约338公里的洋面上，中心附近最大风力14级（45米/秒）。预计“沙德尔”将以每小时10-15公里的速度向西偏南方向移动，强度变化不大，将于27日后半夜至28日上午在浙江三门到苍南一带沿海登陆，最大可能平阳至温岭一带登陆。
受其影响，27日夜里我市中到大雨，局部暴雨，28日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，29日中到大雨，局部暴雨；全市过程面雨量150-250毫米，部分250-350毫米，个别500毫米以上，最大小时雨强80-100毫米。27日我市沿海海面风力增强到11-13级，27日夜里到28日12-14级，台风中心经过的附近海域可达16级，28日下午减弱到9-11级。27日沿海平原和高山风力增强到7-9级，夜里增强到8-10级，28日凌晨至上午10-12级个别12-14级，28日下午逐渐减弱到7-9级。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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