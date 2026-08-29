温州日报 2026-08-29 10:02:35

记者昨从泰顺县交通运输局获悉，昨天该县累计出现塌方、泥石流险情13处，塌方及泥石流总量超过2000立方米，多段国道、县道和乡村道路一度被泥石、断木阻断。所幸未发生人员伤亡和车辆受困。

温州网讯 受台风“沙德尔”带来的强降雨、大风影响，泰顺县山区公路多处出现地质灾害。记者昨从泰顺县交通运输局获悉，昨天该县累计出现塌方、泥石流险情13处，塌方及泥石流总量超过2000立方米，多段国道、县道和乡村道路一度被泥石、断木阻断。所幸未发生人员伤亡和车辆受困。

据介绍，险情集中爆发前，泰顺已将防控关口前移。8月27日夜间，交通、交警部门联合对22处风险路段实施封道管控；台风影响期间，又对1条省道、5条县道、16条乡村道路实行预防性封闭，并在高边坡、临水临崖等隐患点设置硬隔离和警示标志，从源头降低灾害致人伤害的风险。部分路段随后虽发生边坡垮塌，但因提前封闭，未引发次生事故。

台风前后，当地交通执法、公路养护力量全部上路值守，加强巡查排险。在多处受灾点位，抢险人员抓住降雨间歇，开展塌方清运、倒伏竹木清理和抢通作业，及时消除路面安全隐患，部分受阻路段已恢复通行。

泰顺县交通运输局表示，下一步将继续加密公路巡查频次，全面排查边坡隐患，稳妥推进受损道路抢通修复，进一步保障群众出行安全。

来 源：温州日报

原标题： 塌方险情多点爆发，泰顺前置防控守住道路零伤亡

记者 徐龙飞 通讯员 林雅鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com