塌方险情多点爆发，泰顺前置防控守住道路零伤亡
温州网讯 受台风“沙德尔”带来的强降雨、大风影响，泰顺县山区公路多处出现地质灾害。记者昨从泰顺县交通运输局获悉，昨天该县累计出现塌方、泥石流险情13处，塌方及泥石流总量超过2000立方米，多段国道、县道和乡村道路一度被泥石、断木阻断。所幸未发生人员伤亡和车辆受困。
据介绍，险情集中爆发前，泰顺已将防控关口前移。8月27日夜间，交通、交警部门联合对22处风险路段实施封道管控；台风影响期间，又对1条省道、5条县道、16条乡村道路实行预防性封闭，并在高边坡、临水临崖等隐患点设置硬隔离和警示标志，从源头降低灾害致人伤害的风险。部分路段随后虽发生边坡垮塌，但因提前封闭，未引发次生事故。
台风前后，当地交通执法、公路养护力量全部上路值守，加强巡查排险。在多处受灾点位，抢险人员抓住降雨间歇，开展塌方清运、倒伏竹木清理和抢通作业，及时消除路面安全隐患，部分受阻路段已恢复通行。
泰顺县交通运输局表示，下一步将继续加密公路巡查频次，全面排查边坡隐患，稳妥推进受损道路抢通修复，进一步保障群众出行安全。
来 源：温州日报
记者 徐龙飞 通讯员 林雅鑫
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
地质灾害、山洪灾害红色预警！这些地方需注意！社会08-28
-
抓紧撤离！无人机 “空中喊话”社会08-28
-
台风天里的“一对一”守护社会08-28
-
受台风“沙德尔”影响，鹿城部分道路实施临时交通管制社会08-28
-
招聘信息成了 “定心丸” 丰门街道避灾点内开设“零工市场”社会08-28
-
龙湾：10台冷风机三度迎战台风 海城一小避灾点这份投入很值得社会08-28
-
90后社区干部方世艳：前两次把最难的路走通了，这次有了回报社会08-28
-
洞头海边低洼村落的“守闸人”： 每天盯紧潮涨潮落、降雨潮汐变化社会08-28
-
单日全场巡查20余次，行走里程超3万步 前一天她连续值守17个小时凌晨才回的家社会08-28
-
苍南：大渔镇避灾转移有特例 80岁老人带动30人提早“占位”社会08-28