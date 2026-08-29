温州日报 2026-08-29 10:04:05

8月28日下午3时许，在龙湾区阳明路上，当地电力部门用了近1小时更换因台风“沙德尔”过境引发故障的变压器。

温州网讯 “这是今天第一起需要‘动点干戈’的维修项目。”8月28日下午3时许，在龙湾区阳明路上，当地电力部门用了近1小时更换因台风“沙德尔”过境引发故障的变压器，主持维修的国网龙瑶供电所生产副所长陈发棋语气轻松。这也是记者当天赶上的第一个“抢险”现场。

当日上午9时10分左右，台风“沙德尔”二次登陆龙湾区，作为温州首当其冲之地，这一天的龙湾各大抢险群显得有点“静”。

“海工大道与龙瑞大道交叉口发现积水，即将进场排水。”当天上午，排水龙湾（经开）分公司发出消息，待记者匆忙赶到现场，却发现道路已经恢复了通畅。这期间接到的个别清障线索也是遇到类似状况。

记者的镜头少有用武之地，抢险一线的体感较为轻松。

工作人员正在更换因台风“沙德尔”过境引发故障的变压器。受访者供图

负责多个街道电力抢险维修的陈发棋说：“我们此前的几次出警也是如此，遇到的多是小问题，稍作处置就好了。”

龙湾区消防救援大队政治指导员范浩永告诉记者，当天上午，消防部门接警只有2—3次，而在“白海豚”台风登陆期间，一个上午多达十数次。

一线的“宁静”与台风的强度、过境方式有关，也与龙湾各部门严防每一次台风灾害、将功夫做在前头是分不开的。

龙湾区综合行政执法局指挥中心主任张友谊介绍说，在今年的3次抗台中，他们不断总结经验，迭代清障排涝、隐患排查、环境复原的工作方法，此次“沙德尔”台风的防御，就出动了1018人次、车辆282台。

范浩永表示，尽管防台风应急响应已调整为Ⅱ级，龙湾区消防救援大队依然保持全员在岗的“战时状态”。

完成了变压器更换的陈发棋也在总结经验教训，他说，今后要将定期清理变压器附近的树木枝叶列入工作日程，避免未来的大风天、台风天发生类似故障。

或许，他们这种时刻保持警惕的氛围，才是抢险一线变得宁静的最大保障吧。

来 源：温州日报

原标题： 台风“沙德尔”登陆龙湾这一天，当地抢险群有点“静”

记者 李显 陈圆圆 通讯员 余平 陈小雁 许惠玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com