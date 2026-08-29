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杭温高铁等多条线路途经列车，29日起逐步恢复开行

温州发布 2026-08-29 10:24:05
根据台风“沙德尔”变化影响杭温高铁、杭台高铁等多条线路途经列车29日起逐步恢复开行。

　　根据台风“沙德尔”变化影响杭温高铁、杭台高铁等多条线路途经列车29日起逐步恢复开行。

　　根据台风“沙德尔”路径变化和影响情况，铁路部门动态调整列车开行方案，计划安排杭温高铁、杭台高铁、金温铁路、金台铁路、甬金铁路、杭深铁路等线路途经列车，8月29日起逐步恢复开行，更好满足旅客出行需求。

　　广大旅客可关注车站公告或登录12306网站（含APP），及时了解列车开行信息，妥善安排行程。

　　下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速雨量和灾害影响程度等实际，适时采取限速运行、加开列车、恢复开行等措施，持续调整列车开行方案，确保旅客安全出行需要。

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原标题： 杭温高铁等多条线路途经列车，29日起逐步恢复开行

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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