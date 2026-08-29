温州防台风应急响应调整为Ⅳ级
温州发布 2026-08-29 15:34:00
根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月29日14时起将防台风应急响应调整为Ⅳ级。
今年第18号台风“沙德尔”对我市影响趋于减弱，市气象部门不再发布该台风消息。根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月29日14时起将防台风应急响应调整为Ⅳ级。受外围环流影响，今天多云到阴，部分有阵雨或雷雨，局部暴雨。请各地各部门高度重视地质灾害滞后性，继续做好防范工作。
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原标题： 温州防台风应急响应调整为Ⅳ级
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