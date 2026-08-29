温州日报 2026-08-29 09:45:43

国网温州供电公司累计投入巡视抢修力量5623人次，集结外来支援队伍1042人，成功抢通130条供电线路，为12.7万户家庭送去光明。截至当日18时，全市受台风影响区域已全部恢复供电。

翠微山故障救援现场。夏杨晨昱 摄

温州网讯 昨日上午，台风“沙德尔”裹挟狂风暴雨正面袭击温州，多地电网遭受重创，群众生产生活秩序一度受阻。国网温州供电公司累计投入巡视抢修力量5623人次，集结外来支援队伍1042人，成功抢通130条供电线路，为12.7万户家庭送去光明。截至当日18时，全市受台风影响区域已全部恢复供电。

昨天早上，鹿城区翠微山上的一棵大树被狂风连根拔起，砸向附近的供电线路，导致电杆、瓷瓶等不同程度受损。鹿城供电分公司双屿供电所副所长林新赞带领抢修人员第一时间赶赴翠微山故障现场。

“阿婆，现在临时有电了，你们先用着。我们马上就开始抢修，很快会恢复的。”台风期间，泰顺县中佳廊桥康养中心低压配电柜总开关突然跳闸，因短路造成开关烧毁。部分行动不便的老人在黑暗中难以起身。国网泰顺县供电公司泗溪供电所抢修人员方友仲迅速给临时发电机接线、调试，不到半个小时，楼内的灯亮起来了。另一组队员同步排查配电房，精准更换受损开关，让康养中心恢复如常运转。

众志成城，方能攻坚克难。昨天，乐清城东街道中华Y103线发生故障，片区居民生活及公共设施用电全部中断。接到险情后，乐成供电所第一时间启动应急预案，衢州供电公司跨区域驰援联动抢修，从源头消除设备运行隐患。

来 源：温州日报

原标题： 5623人次抢修，12.7万户重新通电 温州全域恢复台风受损供电

记者 林迎颖 通讯员 包紫祎

本文转自：温州新闻网 66wz.com