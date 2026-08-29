温州日报 2026-08-29 09:14:10

今年台风为何一个接一个？后面还有没有？记者梳理了市气象台预报和气象部门的最新分析。

温州网讯 随着今年第18号台风“沙德尔”减弱远离，今起，我市风雨明显减弱。市气象台预报，这个周末（29日至30日）我市多云到阴，部分有阵雨或雷雨，市区最高气温32℃左右，最低气温26℃上下。与此同时，海上又有2个台风生成，西北太平洋一度再现“三台共舞”。今年台风为何一个接一个？后面还有没有？记者梳理了市气象台预报和气象部门的最新分析。

海上再现“三台共舞”，新台风暂不影响我国

“沙德尔”刚走，海上又有新成员。截至昨天，今年第22号台风“艾涛”、第23号台风“班朗”相继生成，加上仍在活动的“沙德尔”，西北太平洋一度再现“三台共舞”。

气象部门分析，“艾涛”“班朗”都是远洋台风，生成位置距我国4000多公里，路径以北向为主，暂不考虑影响我国。不过两个台风距离较近，未来可能相互“纠缠”，不排除合并的可能。

真正需要留意的是菲律宾东侧洋面。那里已有一个热带扰动在活跃，可能加强为编号台风。若发展成台风，今年8月生成的台风数量有望冲击历史同期纪录。

据统计，西北太平洋和南海常年平均每年生成台风25个左右，今年至今已生成23个。8月过后，台风季将从“夏台风”切换为“秋台风”（9月至11月）。1949年至2024年，秋季生成的台风占全年的44%，仅次于夏季，秋台风同样不能掉以轻心。

至于“沙德尔”本身，中国天气网首席气象分析师信欣表示，其减弱后的低压或残涡后期有可能向西南折，从华南出海进入南海“重生”。这样的路径极其罕见，但时间尚远，不确定性大，需继续观察。

厄尔尼诺或致今年成极端台风年

对温州来说，今年夏天的台风格外多，50天内，“巴威”“白海豚”“沙德尔”3个台风陆续正面登陆我市。

浙江省气象局分析，台风密集与厄尔尼诺快速发展直接相关。太平洋海温异常偏暖，副热带高压异常强盛且位置偏北，引导台风沿西北路径直奔华东沿海。

数据同样印证了这一点：1949年以来（截至今年8月26日），共有52个台风登陆浙江，其中15个出现在厄尔尼诺发展年，约占三分之一。历史上影响浙江最严重的台风中，9711号“温妮”、0608号“桑美”都出现在厄尔尼诺年。

今年影响浙江的台风还有三个特点：生成位置偏东，“巴威”在160.1°E洋面生成，“白海豚”是有气象记录以来生成位置最东的登陆台风，路径超过7000公里；强度偏强，“白海豚”影响期间全省过程面雨量达235.7毫米，位列登陆浙江台风首位；多个台风共存，8月26日海面上曾同时有4个台风或残余环流活动。

国家气候中心最新预测，当前厄尔尼诺将于今年11月至12月前后达到峰值，或成为有观测记录以来最强的一次。浙江省气象局研判，今年或成为浙江有气象记录以来登陆台风最多、强度强、登陆时段集中、影响风险突出的极端年份。

需要留意的是，我市前期降雨量大，山体土壤含水量高，地质灾害具有滞后性。气象部门提醒，未来几天尽量避免前往山区游玩，防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害，并及时关注预警信息。

来 源：温州日报

原标题： 今年台风为何一个接一个？厄尔尼诺或带来极端台风年

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com