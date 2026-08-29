温州日报 2026-08-29 10:12:09

“我种了15年葡萄，头一回连遭三次台风，损失超过百万元。”在永嘉县南城街道黄屿村，永嘉飞雪家庭农场负责人潘飞雪焦急万分，“如果再不采收，成熟果子就只能眼睁睁看着烂掉了。”

温州网讯 “我种了15年葡萄，头一回连遭三次台风，损失超过百万元。”在永嘉县南城街道黄屿村，永嘉飞雪家庭农场负责人潘飞雪焦急万分，“如果再不采收，成熟果子就只能眼睁睁看着烂掉了。”

走进葡萄大棚，连日降雨让土壤水分饱和，空气湿度居高不下。园子里5亩“阳光玫瑰”已经成熟，个别果串出现烂果现象。4亩“妮娜皇后”正值成熟关键期，果粒正由绿色逐渐转为粉色，这正是可以采摘的最佳时机。

潘飞雪介绍，成熟期的葡萄最怕高湿环境，土壤水分太足，果子容易裂口腐烂。台风“沙德尔”虽未让农田进水，但此前台风“巴威”和“白海豚”早已重创大棚，棚膜被掀飞后，还没来得及全部修复，大量鸟儿飞进棚内啄食葡萄，不少成熟葡萄被鸟儿啄食。

谈及自家葡萄受损，潘飞雪满是心疼，但对自家葡萄的品质，她依旧自信。这些年，潘飞雪在葡萄品质管控上下足“笨功夫”。基地坚持生态自然种植，葡萄不打农药，自然成熟，风味纯正。同时，她采用水肥一体化智能管理模式，省时高效且养分把控到位。此外，土壤也进行了有机改良，严格控制亩产在2500斤左右，“控产”保品质，让每一串葡萄都能吸收充足的养分。

“因为台风影响，卖相上没有原来那么好看，但口感还是很好。”今年，潘飞雪精心种植了夏黑、巨玫瑰、醉金香、妮娜皇后、巨峰、阳光玫瑰等六大品种，通过早、晚熟品种搭配，上市时间从7月初持续到9月底。然而，今年三次台风接连来袭，打乱了所有节奏。目前仍有6000多斤优质葡萄亟待销售，压力巨大。

为了尽快消化鲜果，潘飞雪推出优惠销售方案：市场价高达50元/斤的妮娜皇后，搭配阳光玫瑰，一同按20元/斤的价格出售。如果您愿意采购这批历经风雨的生态葡萄，可联系潘飞雪，电话：13736970918。

来 源：温州日报

原标题： 成熟季遭台风三连击，永嘉生态葡萄急盼买家

记者 金朝丹 摄影: 郑鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com