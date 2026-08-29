潮新闻客户端 2026-08-29 10:20:59

40多斤重的大箱子，没有抓手，扛货不老练的人并不好搬，几次趔趄，脚步未停。从最边上的箱子先搬走。短短20分钟，40多箱沉甸甸的货物，全被搬到了几十米外的干燥高地上。

8月28日清晨，天刚蒙蒙亮，瑞安南滨街道的雨，已经把天地糊成了雾蒙蒙一片。台风“沙德尔”裹挟着强劲的风袭向浙南沿海，豆大的雨珠砸在大池头村贾良路的路面上，噼啪声混着呼啸声，连巷口的路灯看着都晃得发颤。

此时，雨幕里钻出了几个裹着黑色雨衣的身影，帽檐压得很低，裤脚早就淋透贴在腿上——是南滨街道驻村干部朱为国、大池头村党总支书记张榜财，还有村干部张龙、张维光、缪明煌等几人。风雨太大，有点放心不下，朱为国一夜没睡好，天没亮就出门了。同行的张榜财不约而同，“村里的低洼路段会不会满水，不来转两圈，坐在凳子上都像沾着水。”

几个人深一脚浅一脚沿着村路往前巡，脚下“哗啦哗啦”的水声越来越响。在贾良路附近，走在最前面的张榜财突然停下来，扭头朝边上看：“不对，这里要发大水。”大家循声望去，这段比主路低了五六十厘米的低洼路段，积水正悄没声儿往上涨，路边几家门店已经淌进了水。再往前看，瑞安市瑞创科技有限公司的礼品仓库门口，积水快蹭到了堆货箱底。

“不好，快通知货主张榜忠。”有人喊着，几个人蹚进了仓库。迎面碰上了闻讯赶出来搬货的工人杨荣华、吴双虎、曾成耕。三人刚才在里屋理货，完全没注意水已漫进来。

眼前，这批40多箱足浴盆半成品，加工后将销往欧美和中东地区。“早上老板还电话叮嘱我们看好这批货。”杨荣华焦急地说，这可是10多万元的外贸单，如果泡水拖期了，要赔大笔违约金的。前两次，台风“巴威”“白海豚”来袭时，这片区并未积水，所以货物并没有特意移到地势高的区域。

通讯员 杨微微 蔡自祥 摄

眼看着积水离货箱底部只剩50厘米左右的距离，积水还在一个劲儿往上涨。晚几分钟，整批货就得全泡在水里。“别愣着，搬！往那高点儿的空地上放。”张榜财一声喊，张龙顺手就把最靠边的一个箱子扛到了肩上，腰往下沉了沉。张维光和缪明煌也迅速动起来。

40多斤重的大箱子，没有抓手，扛货不老练的人并不好搬，几次趔趄，脚步未停。从最边上的箱子先搬走。短短20分钟，40多箱沉甸甸的货物，全被搬到了几十米外的干燥高地上。最后一箱刚落地，大家回头看，刚才码货的地面已经湿透了。

这边刚把货搬完，那边积水还在往上涨，疏通的活儿，比大家预想的难。张榜财摸清了排水口位置，拎着锄头走去。窨井盖附近，被堵得严严实实，上面卡着断下来的树枝、垃圾袋等杂物。黑乎乎的油污水，堆在下水道口。锄头勾了半天，还有缠绕的垃圾卡着。张榜财雨袖撸起，直接弯腰下来，手伸进去，抠着垃圾袋边角往外拽，混着油污的脏水蹭了他满身。

通讯员 杨微微 蔡自祥 摄

旁边的人喊他等下，找个工具来。他头都没抬：“等不得，多堵一分钟，水就多涨一寸。”几个人纷纷下手，就这么掏了几分钟，堵死的排水口“嗡”的一声猛地往下吞水，积了一地的水终于打着旋往洞口流去。朱为国在雨里站起身，看着水位一点一点往下落。直到11点多，路面终于重新露了出来，路边五六户店面和村民家的门槛，再也没往里面渗水。

中午时分，路上又来了辆车。南滨街道城建办主任陈士顺，带着专业排水人员来巡防。他们担心刚疏通的下水道又堵上，几个人沿着整条低洼路段检查个遍。“台风过境之后，我们更要查漏补缺，把整片管网排查疏通，这样再下大雨，也不能积水了。”陈士顺说。

通讯员 杨微微 蔡自祥 摄

下午2点左右，台风余威还在，路边被风吹倒的树木，已被巡防人员清理干净。雨停了，之前离开的张榜财又来了，他笑着说了句：“台风走是走了，可回头我还得再来瞅几眼，不然这心里头，放不下。”恰逢赶来仓库的货主张榜忠，看着安然无恙的货物，在连番道谢中直言，街道和村干部这波操作，真是稳人心！

来 源：潮新闻客户端

原标题： “快快快，大家一起搬” 瑞安巡村干部“救”下价值10多万元订单

记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com