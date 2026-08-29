温州日报 2026-08-29 10:04:06

昨天，苍南县赤溪镇流岐岙村一排民房的后山发生山体滑坡，威胁到6间房屋的安全。镇、村巡逻人员发现后已实施警戒，并将进一步开展处置。

温州网讯 8月28日，苍南县赤溪镇流岐岙村一排民房的后山发生山体滑坡，威胁到6间房屋的安全。镇、村巡逻人员发现后已实施警戒，并将进一步开展处置。

记者赶到现场时，天空正下着大雨，附近山体边沟水流奔涌。该排房屋为两层楼高的落地房，前面紧挨苍南168黄金海岸公路，背后为高山。塌方体几乎直达房屋后墙，前锋土质呈烂泥状，部分已覆盖到其中一间房屋的平层后辅房。据村干部介绍，这排房屋后墙原本距山坡约有4米。初步估算，塌方体积不少于56立方米。

赤溪镇村镇规划建设办公室主任郑元尧介绍，当天中午，他们正在开展地质风险防范区雨中排查，发现该险情后，随即上报县资规局，申请地质专家前来鉴定。

据悉，该镇共有44个地质风险防范区，这排房屋后山坡属于其中之一。郑元尧说：“排屋共有6户人家，其中常住的只有一户两人，其余5户大多时间空置。”根据防台预案，房内人员均已事先转移避灾。

当天，受“沙德尔”影响，苍南出现暴雨天气。郑元尧表示，持续降雨使山体水分饱和，容易出现滑坡、泥石流等自然灾害，因此需做好雨中、雨后巡查，及时发现和处置地质灾害隐患。当天上午，苍南县防汛防台视频调度会上，当地要求有关乡镇切实做好地质灾害隐患点巡查，保障安全。

特别提醒从地质风险防范区转移避灾的群众，务必遵循政府部门的防汛防台管理，待隐患点位雨后排查确认无虞后方可返家。

来 源：温州日报

原标题： 苍南一排民房后山塌方，暴雨后须谨防地质灾害

记者 林乃鹏 林思思

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