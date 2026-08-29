温州日报 2026-08-29 10:04:04

风雨之中，“排水橙”穿梭在大街小巷，全力守护城市排水安全。

滨海十五路（滨海五道—滨海四道）雨水箅子清理疏通。 市排水公司供图

温州网讯 昨天上午9时10分，今年第18号台风“沙德尔”在温州市龙湾区沿海再次登陆，狂风裹挟暴雨席卷城区，城市排涝迎来严峻考验。风雨之中，“排水橙”穿梭在大街小巷，全力守护城市排水安全。

接到汛情指令后，市公用集团排水公司第一时间启动防汛防台应急预案，加密对市区下穿隧道、主次干道、易涝点位以及118座排水泵站的巡查巡检，全面排查化解积水隐患。严格落实“15分钟响应、30分钟到场”处置机制，借助“智慧排水”数字化平台全天候监测泵站工况、管网水位、隧道积水和路面实时情况，实现险情早预警、队伍速调度，应急处置全流程闭环运转。

狂风暴雨中，抢险人员在积水路段设置好安全警示，俯身快速开启雨水箅子加速泄水，同步调配移动泵车、便携式排水泵等设备，对重点积水区域进行强力抽排，高效消除路面积水，截至昨天下午2时，防汛抢险队伍累计出动471支次、1955人次，顺利处置瓯海大道与建中街交叉口等4处积水点位。经过紧急抢排，市区所有下穿通道、隧道未见明显积水，城市主干道通行秩序良好。

来 源：温州日报

原标题： 风雨里，城市排水“橙”色护航

记者 夏婕妤 通讯员 蔡天樯

本文转自：温州新闻网 66wz.com