潮新闻客户端 2026-08-29 10:18:23

面对台风，龙湾有速度，更有温度。从快递师傅走街串巷，到安置点里暖心服务，—条条“毛细血管”同步发力，这座城市的日常，正逐步恢复。

28日9时10分，今年第18号台风“沙德尔”在温州龙湾二次登陆。

当天中午，龙湾风雨稍缓，快递师傅王梦浩趁着午休，在星海街道望海社区骑车巡查路况。行至步行街，他猛地刹住车——一家蛋糕店的广告牌整体脱落，灯带垂悬，裸露出电线的断口格外扎眼。

“万一有人经过，砸下来或者漏电，后果不敢想。”王梦浩没犹豫，一边拨通商户电话，一边从附近找来重物和凳子，做了简易加固。拍照、定位、上传至志愿者服务群，一气呵成。

平常“最赶时间的人”，为何也冲在防台一线？

28日中午，龙湾区星海街道一20多米隔离栏坍塌在地，当地党员干部和快递小哥合力将隔离栏移至路边，恢复车辆通行。记者 张银燕 通讯员 项品超 摄

答案藏在社区治理的“毛细血管”里。早在2013年，快递公司就在望海社区两个网点组建了近40人的志愿者团队，成为当地的“编外应急力量”。他们平时每周参与社区平安夜巡，紧急时刻只需群内接龙便迅速响应。就在这次台风登陆前夜，快递师傅还冒雨巡查了一个半小时，挨家通知90多家商铺提前闭店。

“快递师傅天天在路上跑，哪条巷子窄、哪个角落有隐患，比谁都清楚。”望海社区党委书记刘理敏说，正是这份“路熟眼尖”的直觉，让他们成为社区防台的重要力量。当天中午，除了王梦浩，还有20多名快递师傅投入社区清理工作。

风雨中，抢修的接力棒从未落地。台风登陆后，天河街道中和村河滨路积水骤涨至三四十厘米，雨水步步逼近民宅。村干部郑德领带着党员抄起撬棍、通水管，弯腰清掏堵塞物，并架设水泵紧急强排。经过一个多小时连续奋战，积水退去，柏油路面重新露出。

室外排险争分夺秒，室内安置则暖意融融。当天13时，记者在温州奥体中心避灾安置点看到，160名安置人员正躺在军绿色行军床上静享午休。“外面风雨交加，能待在这里，我们很安心。”来自江西上饶的建筑工人余仁贵说。为了让安置点的人员过得舒心，龙湾发动社区和社会组织开展了丰富的活动。

面对台风，龙湾有速度，更有温度。从快递师傅走街串巷，到安置点里暖心服务，—条条“毛细血管”同步发力，这座城市的日常，正逐步恢复。

来 源：潮新闻客户端

原标题： “小哥”志愿者走街串巷找隐患 龙湾动员各方力量做好防御工作

记者 吉文磊 张银燕 通讯员 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com