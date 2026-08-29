温州都市报 2026-08-29 10:41:18

张丽萍说，台风夜她几乎一夜没睡，其他同事也是如此，他们都是防台一线工作者中的一个缩影。

温州网讯 8月28日傍晚，台风“沙德尔”离去，风雨停歇。忙完危房排查工作的“张大姐”步行回洞头北岙街道风门社区党群服务中心。她叫张丽萍，今年56岁，是该社区返聘的一位居务助理员，台风登陆前负责辖区110多名转移人员的安置工作。台风过后还要对老旧房屋进行排查。

“我今年5月就退休了，返聘回来三个月就遇到三个台风。”张丽萍还没说完，村民的电话又打来了，虽然台风走了，但她的工作仍未停止。

她是居民遇到麻烦时

“第一个想到的人”

说起“张大姐”，风门社区的居民几乎都认识她。一个大嗓门，台风前走村入户劝导，总是“未见其人先闻其声”；一双粗壮的胳膊，在风雨中能扛起一位老人家。

在社区里，“张大姐”不仅是同事们眼里的老前辈，更是社区居民们的好帮手。家里积水了找她，低保金没到账找她，在安置点想回家拿东西也找她……台风天，一天数十个电话，似乎她就是居民们遇到麻烦第一个想到的人。

风门社区党支部书记陈企星是个95后，与张丽萍是同乡，更是并肩作战的战友。

陈企星说，返聘归来的张丽萍，是社区最宝贵的“活字典”与“定心丸”。“扎根基层多年，张阿姨熟稔辖区每户居民的家庭情况、重难点问题，经验足、肯吃苦、责任心强。许多繁琐棘手的民生琐事、最难沟通的群众工作，经她耐心调和总能妥善化解。社区非常需要这种有资历、有温度、肯实干的老同志。”

不是在劝导巡查

就是在去帮扶居民的路上

回忆这两天的活动轨迹，张丽萍说，他们这些社区干部不是在办公室开会，就是在去帮扶群众的路上，一天休息不足4小时。

“27日凌晨2点，内部开会，3点眯了一会儿，5点多醒来。7点去巡查一遍，看看有没有偷跑回家的居民。9点回来休息一会儿，又要去给老旧房屋门板、窗户加固……”张丽萍说，因为恰逢中元节，许多居民要求留在家中，反反复复10多次巡查，劝导商户闭店，疏导居民转移。夜里还有转移群众要回家拿东西，他们都得冒雨帮忙去拿。

“外来务工居民龙先生，本来已经在被安置点了，没想到趁着天晴无风，他带着孩子又偷偷折返老宅，我们在昨天巡查经过他家门口时，一推门，发现他正坐在凳子上刷手机呢。问原因，他说是回来收拾衣物的，但看到现在风平浪静的，啥事都没有，就想多耽搁一会儿。“在我们再次劝离下，他才离开。”张丽萍说，这样的例子举不胜举，连日来，可以说是为居民“操碎了心”。她调侃，对自己的爸爸妈妈都没这么照顾的。

温柔破局解难

耐心守护特殊困难家庭

提到转移难度最大的，张丽萍说，当属特困低保家庭76岁的许老伯一家。一家三代都住在老旧的矮房内，老宅院地处低洼地段，每逢台风暴雨极易积水受潮。

张丽萍说，许老伯年事已高，家中子女存在视力、智力双重障碍，一家人常年守在老宅熟悉的环境里，对陌生场所极度抗拒。往年每遇台风转移，他们都会情绪激动、强烈抵触，是社区最难劝离的一户家庭。

“此前台风‘巴威’来袭时，我们第一时间上门劝离，当时许老伯极度抗拒转移，不仅不愿离开老屋，还不断哭闹、产生误解，言语抵触。多名工作人员轮番劝说，始终劝不动。”张丽萍回忆。

面对僵局，张丽萍没有放弃，也没有采取强硬劝离方式。她一次又一次上门，耐心坐在老人身边拉家常、讲风险、聊近况，一点点解释台风暴雨的危险性，反复承诺全程陪同、妥善安置、贴心照料，慢慢打消一家人的恐惧与顾虑。真诚耐心的沟通，终于让固执的许老伯松口，同意配合转移避险。

“他们生活无法自理，台风天比普通人更恐慌、更缺乏安全感。硬劝、硬赶只会加重抵触。把他们当成自家老人慢慢哄、耐心劝，就没有解不开的心结。”她说。

有了上次的经验，今年迎战台风“沙德尔”，张丽萍依旧全程跟进许老伯一家的转移工作。一家人行动不便、情绪敏感，短短几百米的转移路，她陪着他们走走停停、轻声安抚，原本几分钟的路程，整整走了二十分钟，稳稳将全家平安护送到避灾安置点。

不料此次安顿完毕后，一家人因生活习惯、情绪敏感，又与安置点其他住户产生摩擦矛盾。为保障一家人安心避险、情绪稳定，社区贴心协调，专门为他们安排了独立酒店房间。

张丽萍说，台风夜她几乎一夜没睡，其他同事也是如此，他们都是防台一线工作者中的一个缩影。“等台风离开后，再回家带孙子，给老伴做饭，再睡个好觉。”

来 源：温州都市报

原标题： 风雨中的“最后一道防线” 返聘“张大姐”的24小时抗台轨迹

记者 金晖 林吉祥/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com