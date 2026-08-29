从“被安置”到“主动帮” 龙港安置点飘出家常味
“开饭啦，小心烫！”8月28日10点多，台风“沙德尔”携大风暴雨来袭，龙港市华中社区避灾安置点却是暖意融融。70岁的朱菊身着“红马甲”，从社区工作人员的托盘上取过刚刚出炉的芦浦肉饭，逐一分发给老人。同一时间，79岁的傅爱意以及同为77岁的林细密、胡细粉，在后厨忙着打菜、分装。与安置点内的100多名老人一样，这已是四人今年第三次因台风被转移至此。
陈伟 摄
陈伟 摄
此前，社区工作人员逐片摸排老旧房屋、临时过渡房等风险区域，逐户落实人员转移。“转移对象八成以上是老人。”社区工作人员章秀秀说，考虑到老人行动不便，除了挨家挨户上门接送，老人被统一安置在社区办公楼一楼，社区卫生院的医生24小时值守，还备齐老年病常用药。
“光住得安心还不够，也要吃得习惯。”大伙儿一合计，干脆就做芦浦肉饭这一龙港特色的家乡味，朱菊等人便主动提出来帮忙。
朱菊、林细蜜、傅爱意等人帮着为烹制芦浦肉饭备菜。陈伟 摄
“虽然年纪大了，但身子骨还硬朗，就想帮着分担一些。”朱菊说，这几次转移，社区工作人员的辛苦大家都看在眼里——防台宣传、人员转移、轮番排查，回到社区还要照顾入住老人起居。
在安置点的这两天，每天一早6点多，出门采买食材的工作人员刚返回社区，四人就跟着忙开了。洗菜、淘米、切配——不到两个小时，就帮着完成了200人份的备菜工作。紧接着，三口灶台上热气升腾，肉香、菜香、米香交织在一起。
90岁的缪如意也想搭把手。“您安心歇着，就是帮了大忙。”但即便被众人劝住，她也没闲着，不停地跟安置点的老人念叨：“这里住得这么安心，以后台风天通知转移，大家一定要主动配合。”
“前两次转移时，是我们照顾他们，这回反过来帮我们张罗。”看着这热腾腾的场面，华中社区党总支书记冯亦科有些动容，“有他们在，安置点就像个大家庭，我们心里也踏实多了。”
安置点空调送着凉风，老人们结束用餐，心满意足地靠在椅上歇晌，静待台风远去。
来 源：潮新闻客户端
记者 赵琛璋 通讯员 文志浩 陈伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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