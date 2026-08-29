温州发布 2026-08-29 09:00:00

今年第18号台风“沙德尔”已远离我市，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月29日09时起将防台风应急响应调整为Ⅲ级。据气象部门预报，今天多云到阴，部分有阵雨或雷雨，局部暴雨。请各地各有关部门按照预案要求，继续做好小流域山洪、地质灾害等防范工作，确保安全。

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原标题： 温州防台风应急响应调整为Ⅲ级

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