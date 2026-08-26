温州市水利局提升水旱灾害防御 （防台）应急响应至Ⅱ级
温州水利 2026-08-26 12:34:00
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月26日11时提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅱ级。
今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）今天（26日）8时中心距离温州偏东方向约650公里的洋面上，中心附近最大风力14级（42米/秒）。预计“沙德尔”将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，预计将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福鼎一带沿海登陆。受其影响，27-28日我市将有明显的风雨天气，累计雨量100-200毫米，部分200-300毫米，个别500毫米以上。根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月26日11时提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅱ级。
各地要密切关注台风动向和水雨情变化，加强值班值守，做好水利工程巡查检查，统筹调度水库河网，盯防小流域山洪灾害，确保人民群众生命安全。
▲今年第18号台风“沙德尔”路径概率预报图
来 源：温州水利
原标题： 市水利局提升水旱灾害防御 （防台）应急响应至Ⅱ级
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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