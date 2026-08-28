温州发布 2026-08-28 16:52:20

今年第18号台风“沙德尔”中心已移出我市，强度逐渐减弱，全市汛情平稳。根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月28日17时起将防台风应急响应调整为Ⅱ级。据气象预报，今天夜里阴有阵雨，部分中到大雨，局部暴雨。由于前期持续强降雨，山体含水量接近饱和，请各地各部门高效运行“1833”联合指挥体系，结合本地实际，适时调整响应等级，继续毫不松懈抓好预报预警、风险管控等工作，确保安全。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年8月28日

来 源：温州发布

原标题： 温州防台风应急响应调整为Ⅱ级

本文转自：温州新闻网 66wz.com