温州都市报 2026-08-29 10:38:16

28日上午8时5分前后，今年第18号台风“沙德尔”在台州玉环坎门街道沿海登陆。9时10分，在温州市龙湾区沿海再次登陆。可是细心的市民发现，台风路径明明是从灵昆岛经过的，为什么中央气象台说是在龙湾二登？难道中央气象台看错地图了？

温州网讯 28日上午8时5分前后，今年第18号台风“沙德尔”在台州玉环坎门街道沿海登陆。9时10分，在温州市龙湾区沿海再次登陆。可是细心的市民发现，台风路径明明是从灵昆岛经过的，为什么中央气象台说是在龙湾二登？难道中央气象台看错地图了？

为此，记者联系了温州市气象局。市气象局相关人士回答：目前，根据《台风业务服务规定》，除台湾岛、浙江舟山、中国香港、海南岛、上海崇明岛、福建省平潭岛和东山岛、广东省汕头市南澳岛、湛江市东海岛和南三岛、阳江市海陵岛、浙江省舟山群岛的朱家尖岛、金塘岛和岱山岛（含秀山岛）、洞头岛、象山县高塘岛、南田岛、江苏省连云港市西连岛以外，我国沿海其他岛屿都不作为登陆地点处理。在“沙德尔”经过灵昆岛之后，来到了龙湾，因此二次登陆地点为龙湾。

台风为什么会多次登陆？首先，我国海岸线曲折，如果台风路径与海岸线有多个交点，便会发生多次登陆的情况。其次，台风是一个巨大的热带气旋系统，它的“燃料”主要来自海洋表面蒸发的水汽，只要进入海面，就有机会再次汲取能量、重新加强。因此，如果台风初次登陆地地势低平、宽广，路径刚好能“穿越陆地再入海”，便有可能形成二次、三次甚至更多次的登陆。此外，副热带高压、季风槽、冷空气和地理位置等，对台风路径都会有影响。

来 源：温州都市报

原标题： 台风明明先从灵昆岛经过 为何二次登陆说是在龙湾

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com