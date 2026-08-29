台风明明先从灵昆岛经过 为何二次登陆说是在龙湾
温州网讯 28日上午8时5分前后，今年第18号台风“沙德尔”在台州玉环坎门街道沿海登陆。9时10分，在温州市龙湾区沿海再次登陆。可是细心的市民发现，台风路径明明是从灵昆岛经过的，为什么中央气象台说是在龙湾二登？难道中央气象台看错地图了？
为此，记者联系了温州市气象局。市气象局相关人士回答：目前，根据《台风业务服务规定》，除台湾岛、浙江舟山、中国香港、海南岛、上海崇明岛、福建省平潭岛和东山岛、广东省汕头市南澳岛、湛江市东海岛和南三岛、阳江市海陵岛、浙江省舟山群岛的朱家尖岛、金塘岛和岱山岛（含秀山岛）、洞头岛、象山县高塘岛、南田岛、江苏省连云港市西连岛以外，我国沿海其他岛屿都不作为登陆地点处理。在“沙德尔”经过灵昆岛之后，来到了龙湾，因此二次登陆地点为龙湾。
台风为什么会多次登陆？首先，我国海岸线曲折，如果台风路径与海岸线有多个交点，便会发生多次登陆的情况。其次，台风是一个巨大的热带气旋系统，它的“燃料”主要来自海洋表面蒸发的水汽，只要进入海面，就有机会再次汲取能量、重新加强。因此，如果台风初次登陆地地势低平、宽广，路径刚好能“穿越陆地再入海”，便有可能形成二次、三次甚至更多次的登陆。此外，副热带高压、季风槽、冷空气和地理位置等，对台风路径都会有影响。
来 源：温州都市报
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
地质灾害、山洪灾害红色预警！这些地方需注意！社会08-28
-
抓紧撤离！无人机 “空中喊话”社会08-28
-
台风天里的“一对一”守护社会08-28
-
受台风“沙德尔”影响，鹿城部分道路实施临时交通管制社会08-28
-
招聘信息成了 “定心丸” 丰门街道避灾点内开设“零工市场”社会08-28
-
龙湾：10台冷风机三度迎战台风 海城一小避灾点这份投入很值得社会08-28
-
90后社区干部方世艳：前两次把最难的路走通了，这次有了回报社会08-28
-
洞头海边低洼村落的“守闸人”： 每天盯紧潮涨潮落、降雨潮汐变化社会08-28
-
单日全场巡查20余次，行走里程超3万步 前一天她连续值守17个小时凌晨才回的家社会08-28
-
苍南：大渔镇避灾转移有特例 80岁老人带动30人提早“占位”社会08-28