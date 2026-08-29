全面彻底打赢“沙德尔”防御硬仗 张振丰主持召开防御部署调度会

温州日报 2026-08-29 08:43:00

8月28日清晨至下午，省委常委、市委书记张振丰连续调度台风防御工作，并主持召开会议部署调度台风登陆后重点工作，强调坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，发扬连续作战精神，做到思想不松、力度不减、体系不变、队伍不散，慎终如始做好防台“后半篇文章”，全面彻底打赢“沙德尔”防御硬仗。

温州网讯 8月28日上午8时5分前后，第18号台风“沙德尔”在台州玉环市坎门街道沿海登陆，随后于9时10分前后在温州龙湾区再次登陆。当天清晨至下午，省委常委、市委书记张振丰连续调度台风防御工作，并主持召开会议部署调度台风登陆后重点工作，强调坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，发扬连续作战精神，做到思想不松、力度不减、体系不变、队伍不散，慎终如始做好防台“后半篇文章”，全面彻底打赢“沙德尔”防御硬仗。

市委副书记、市长张文杰在会上作部署，市领导张加波、施艾珠、王军等参加会议或调度。会议听取气象监测分析和台风登陆后相关工作情况汇报。

张振丰指出，根据气象部门研判，未来一段时间我市将面临持续降雨，叠加前期降雨导致山体含水量饱和，致灾风险处于高位。全市上下要坚决杜绝侥幸心理、经验主义和懈怠情绪，高度警惕和防范地质灾害的滞后性风险、江河水库的承压性风险、城市运行的耦合性风险，全力守护人民群众生命财产安全。

张振丰强调，要确保人员安全，严格落实返程“三不回”纪律要求，耐心细致解释沟通，加强暖心服务和生活保障，在确保安全前提下有序组织避灾人员返回。要防范次生灾害，紧盯山洪、地质灾害、城乡内涝、山区道路封堵损毁等风险，下沉专业力量，深入细致排查，把有效措施落实到位。要有序恢复秩序，坚持“科学退坡、梯次下降”原则，分区域、行业、点位因地制宜、动态优化“五停”管控，有序推进抢险救灾和复工复产。要守护社会平安，高效统筹台风防御与安全生产，加强工矿危化、在建工地等重点领域风险管控，坚决防范重特大事故和群体性事件发生。要建强指挥体系，保持“1833”指挥体系高效运转，严格执行值班和领导带班制度，总结复盘提升能力，营造氛围聚合力，夺取防汛防台工作完胜。

张文杰在部署时强调，要严格按照省委省政府部署要求，正确判断形势，认真落实指令，精准精细施策。要聚焦重点任务，细化工作方案，做好暖心服务，守牢人员安全底线；加强监测预警，滚动排查治理，全面排除各类险情、隔离衍生风险；坚持因地制宜、分级分类，有序解除“五停”措施，扎实推动复产复工；科学做好后续应对，保持战斗状态，加强分析研判、宣传引导、值班值守、应急准备。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在台风“沙德尔”防御工作部署调度会上强调

慎终如始做好“后半篇文章”

全面彻底打赢“沙德尔”防御硬仗

记者 郑序 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com