市公安局交通管理支队发布本周五机动车驾驶人考试暂停通告
温州交警微发布 2026-08-27 14:46:07
关于暂停
本周五机动车驾驶人考试的通告
据气象部门预报，今年第18号台风“沙德尔”将于27日夜间至28日上午登录浙江，预计温州未来几天将有强风暴雨等极端恶劣天气，我市将防台风应急响应提升至Ⅱ级。为保障广大考生人身安全，我支队将暂停8月28日（本周五）市区所有机动车驾驶人各科目考试。
已成功预约市本级考试服务中心考场、龙东考场、牛山理论考场8月28日（本周五）考试的考生，公安交管部门将统一调整到8月29日（本周六）考试，如有考生本周六无法参加考试的，请自行通过交管12123取消考试预约。各县考场根据台风影响自行安排考试并通知到考生。
请广大考生相互转告，合理调整备考计划，由此带来的不便，敬请谅解！如有疑问，可咨询温州市公安局交通管理支队车辆管理所（0577-12123）。
特此通告。
温州市公安局交通管理支队
2026年8月27日
来 源：温州交警微发布
原标题： 市公安局交通管理支队发布本周五机动车驾驶人考试暂停通告
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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