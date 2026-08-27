温州交警微发布 2026-08-27 14:46:07

关于暂停

本周五机动车驾驶人考试的通告

据气象部门预报，今年第18号台风“沙德尔”将于27日夜间至28日上午登录浙江，预计温州未来几天将有强风暴雨等极端恶劣天气，我市将防台风应急响应提升至Ⅱ级。为保障广大考生人身安全，我支队将暂停8月28日（本周五）市区所有机动车驾驶人各科目考试。

已成功预约市本级考试服务中心考场、龙东考场、牛山理论考场8月28日（本周五）考试的考生，公安交管部门将统一调整到8月29日（本周六）考试，如有考生本周六无法参加考试的，请自行通过交管12123取消考试预约。各县考场根据台风影响自行安排考试并通知到考生。

请广大考生相互转告，合理调整备考计划，由此带来的不便，敬请谅解！如有疑问，可咨询温州市公安局交通管理支队车辆管理所（0577-12123）。

特此通告。

温州市公安局交通管理支队

2026年8月27日

来 源：温州交警微发布

原标题： 市公安局交通管理支队发布本周五机动车驾驶人考试暂停通告

本文转自：温州新闻网 66wz.com