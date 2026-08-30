温州：抢险排涝，回归烟火日常
29日，台风“沙德尔”远离浙南沿海，风雨影响减弱，温州各地各部门加紧抢险工作，城市生产生活秩序有序回归。
“抓紧时间清理倒伏树木。”当天，温州海经区开发建设服务中心组织队伍走街串巷对市容市貌、市政设施再次排查。由于台风“沙德尔”直穿该区域，当地迅速集结人员，开展全域清障。温州以科技赋能，采取“车巡+人巡”模式，对城区主干道、低洼路段等开展隐患拉网排查，目前，全市城市内涝积水全部排清。
8月29日，温州海经区开展全域清障与城市复原工作，图为当地昆鹏街道，市政园林公司人员清理倒伏树木、加固行道树。通讯员 曾徐俊 摄
当天，电力抢修也全面告捷。国网温州供电公司派出人员对全市的供电线路进一步排查。此次台风主要影响乐清片区电网，乐清城东街道中华Y103线发生故障，乐成供电所第一时间启动应急预案，与衢州供电公司跨区域驰援联动抢修，从源头消除设备运行隐患。国网温州供电公司累计投入巡视抢修力量5623人次，集结外来支援队伍1042人，全市停运的130条线路已全部恢复送电。
29日，杭温高铁、杭台高铁等线路途经列车逐步恢复开行。28日晚，温州机场在完成全场设施设备恢复与安全排查后，已有序重启航班运行保障工作。同时，温州轨道交通恢复正常运营，全市高速公路梯次解除交通管制。
29日，温州自然资源与规划部门组织基层所、地质灾害“群防群策员”等全面开展雨后核查。图为地质队员分赴瑞安湖岭、高楼、塘下等区域开展重点部位核查工作。通讯员 林全坤 赖建翔 摄
“近期温州接连遭受台风影响，经过多轮暴雨冲刷，山体土壤水分已高度饱和，降雨结束后的数天内仍存在发生地质灾害的较高概率。”省第十一地质大队专家刘冬带队在永嘉开展雨后核查工作，对因可能遭受地质灾害威胁而需要扩面转移区域进行现场核查、研判险情，提供技术保障。
台风过境不等于危险解除，特别是气象部门预测，未来七天，温州多阵雨雷雨，山洪与地质灾害风险突出。
来 源：潮新闻
记者 吉文磊 王艳琼
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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