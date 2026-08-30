永嘉：“升降舞台+威亚”打造梦幻演艺空间！

永嘉发布 2026-08-30 15:33:06

永嘉昆曲是珍贵的文化瑰宝，也是永嘉的一张文化金名片。为了让这颗明珠焕发出新的时代光彩，永嘉县正在高标准建设“昆剧综合性文化展示体验馆”。

永嘉昆曲是珍贵的文化瑰宝，也是永嘉的一张文化金名片。为了让这颗明珠焕发出新的时代光彩，永嘉县正在高标准建设“昆剧综合性文化展示体验馆”。目前，该项目已全面进入地下室基础施工阶段，预计9月中上旬转入地上主体施工，一座兼具古韵与科技感的昆曲文化新地标正加速从图纸走向现实。

效果图

在施工现场，记者看到工人们正紧张有序地进行地下室底板的钢筋铺设和绑扎工作。据项目负责人王辉介绍，项目占地面积2280平方米，总建筑面积3792.89平方米，其中地上建筑面积2473.95平方米，地下建筑面积1318.94平方米。整个建筑分为地下半层、地上两层半，以永嘉昆曲表演为主要功能，配套相关用房。“目前现场有70人左右在紧张施工，基本上每天加班到晚上10点，工期比较紧，我们也在全力赶工期。”王辉告诉记者，9月中上旬将转入地上部分施工。

该项目最引人注目的亮点，是馆内将建设三个升降舞台。据了解，舞台最高升降高度可达16米，从地下室底板一直延伸至屋顶，跨度约20米，施工高度约18米。"舞台下降时可以与地面齐平，演员从这里上台，表演时缓缓升起，最高可以直接升到屋顶位置。"王辉介绍道。此外，舞台上方还专门设计了威亚设备平台，未来演出中演员有望实现"飞天"效果。这种现代化舞台技术与传统永嘉昆剧的结合，是一次大胆的创新尝试，将为观众带来极具视觉冲击力的观演体验。

在外观设计上，该体验馆同样颇具匠心。建筑外立面将采用小青砖、彩色琉璃釉面砖及玻璃幕墙进行装饰，屋顶则铺设传统小青瓦，小青瓦是永嘉传统建筑中极具标志性的元素，古朴雅致，与楠溪江一带的山水风光相得益彰。"每个地方有每个地方的特色，设计师深入了解当地的文化底蕴，将设计意图融入建筑之中。"王辉表示，施工团队也到当地多方考究材料和样品，力求还原设计效果，体现永昆文化的独特韵味。

永嘉昆剧是永嘉的文化瑰宝，这座集展示、演出、体验于一体的综合性文化馆建成后，将成为永昆艺术的重要展示窗口和演艺空间，让更多人能够近距离感受这一传统艺术的独特魅力。

来 源：永嘉发布

原标题： “升降舞台+威亚”打造梦幻演艺空间！永嘉昆曲体验馆加速建设中→

本文转自：温州新闻网 66wz.com