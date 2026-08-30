温州日报 2026-08-30 09:19:43

8月28日23时，浙BA组委会办公室公示了2026年浙江省城市篮球联赛省级争霸赛阶段参赛队名单，备受关注的温州联队24人名单终于浮出水面，颜谋植、叶光辉、余得彰、陈不为等悉数在列，温州中学老师陈永概担任主教练。昨天下午，城市争霸赛小组赛赛程也已出炉。

温州网讯 8月28日23时，浙BA组委会办公室公示了2026年浙江省城市篮球联赛省级争霸赛阶段参赛队名单，备受关注的温州联队24人名单终于浮出水面，颜谋植、叶光辉、余得彰、陈不为等悉数在列，温州中学老师陈永概担任主教练。昨天下午，城市争霸赛小组赛赛程也已出炉。

24人温州联队平均身高近1米9，最高的是徐景浩2米08，最矮的是陈不为和陈洋，均为1米78。全队平均年龄24.9岁，年龄最大的杨希龙38岁，年龄最小的18岁，共有四人。

各县（市、区）入选人数最多的是乐清（姚盛、余俊豪、李王淳、陈品睿、徐景浩）；其次是永嘉（邵审奇、金文杰、郑李彬、朱浩元）和鹿城（陈不为、杨希龙、许家俊、郑彬伟）；文成有三人（富濠、赵帅、刘怀男）；平阳（颜谋植、余得彰）、龙港（薛振森、周连东）、瓯海（李亚男、潘炯坤），均有二人入选；泰顺（叶光辉）和龙湾（陈洋）各一人入选。

这份24人名单老中青结合，既有经验丰富的上届主力，也有冲劲十足的新生代球员，在苍南和瑞安球员悉数征战省赛的条件下，这套阵容已经是温州联队所能集结的最强战力。至于能产生怎样的“化学效应”，则要看教练组如何排兵布阵。值得一提的是，陈永概执教履历丰富，曾带领温州中学女篮勇夺全国冠军，他也是上届温州联队的助理教练。

与此同时，苍南队与瑞安队的24人名单也已公示，“南哥”阵容已为众人熟知，没有悬念，瑞安队阵中则少了“五虎”之一的张青威。

继名单公示后，浙BA组委会还公布了小组赛赛程。9月11日，温州队将打响第一枪，主场迎战老对手诸暨队。9月13日，苍南队客场对阵富阳，首轮便是最强“县大队之争”。瑞安队首轮轮空，作为温州赛区亚军，他们将在第二轮9月17日主场对阵杭州赛区亚军临安队。

2026年浙BA省级争霸赛参赛队伍从上届的22支扩容至28支，包括全省11支市联队和17支县大队。

根据此前分组，温州联队与诸暨、金华、衢州、玉环、宁海和海宁分在C组，签位尚佳；苍南队与富阳、嘉兴、湖州、宁波、义乌、云和分在D组，是公认的“死亡之组”；瑞安队与丽水、永康、绍兴、舟山、临安、临海同为B组，该组竞争激烈；而上届冠军杭州队则与台州、桐乡、余姚、安吉、江山和普陀同为A组，被网友戏称为“养生组”。

小组赛采用主客场双循环赛制，共赛14轮，各组前4名晋级16强淘汰赛。小组赛将持续到12月初，温州三支队伍几乎每个星期都会轮番上阵，“一周三赛”将是常态。

9月4日，2026浙BA揭幕战将在杭州队和台州队之间打响。

来 源：温州日报

原标题： 浙BA城市争霸赛小组赛程公布 温州联队24人大名单出炉

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com