学习强国温州学习平台 2026-08-30 10:27:42

8月27日傍晚，温州瑞安市芳庄乡学校的避灾安置点气氛融洽。25岁的张润喆带着老人们跳健美操，80岁的王正浦领着大家打太极拳，一静一动，相映成趣。

8月27日傍晚，温州瑞安市芳庄乡学校的避灾安置点气氛融洽。25岁的张润喆带着老人们跳健美操，80岁的王正浦领着大家打太极拳，一静一动，相映成趣。相差半个多世纪的年纪，他们却拥有同一个温暖的称呼——“寝室长”。台风“沙德尔”来袭，青年干部与银发老党员并肩值守，用一件件小事践行为民服务的初心。

据了解，台风“沙德尔”来临前夕，芳庄乡把保障山区留守老人的生命安全摆在首位。考虑到山区道路崎岖，夜间转移老人风险高，乡里抢抓白天窗口期，8月26日接到上级部署后，仅半天便完成人员转移。151名无人照料的留守老人被统一安置到学校避灾点，部分村民还主动提前到村办公楼等候转移。

针对传统安置点大通铺条件有限、医疗保障分散的问题，芳庄乡结合学校宿舍的硬件条件，创新推行寝室长制度。全乡共设26名寝室长，以“95后、00后”年轻干部为主，同时吸纳老党员、村干部、志愿者加入，和老人同吃同住，提供贴身精细化照料。

该乡宣传委员黄森乐介绍，全乡机关干部仅33人，人手紧张。看到宿舍每间6张床位的布局，便萌生了设立“寝室长”的想法，同时在安置群众里挑选热心能干的老人参与管理。这个形象的称呼就此叫开。所有寝室长统一穿红马甲，每个房间衣柜都张贴寝室长姓名和联系电话，实现“有事就找红马甲”。

“以前觉得‘为人民服务’是一句口号，现在才真切感受到它就在一件件实事里。”“00后”宣传干事张润喆身着红马甲，穿梭在各个宿舍，分餐送饭、调节空调、搀扶行动不便的老人。她每天清晨5点起床，常常忙到晚上10点。空闲时还带着老人做操，坐下来唠家常。76岁的王翠荣老人深有感触：“小张寝室长待我们就像亲人一样，连我的床铺都是她帮忙铺好的。”

提起老寝室长王正浦，张润喆十分动容：“王老师已经80岁了，还在安置点忙前忙后、热心服务乡亲，这份坚守也深深感染着我，给了我坚持下去的动力。”

80岁的王正浦是三川村老党员，是拥有30多年教龄的退休教师。“做寝室长虽有些辛苦，但能继续为大家服务，我很欣慰。看到小张这些年轻寝室长兢兢业业，我也深受触动。”他的妻子林瑞妹同住安置点，胳膊还带着上轮台风受伤包扎的纱布，依旧全力支持老伴工作：“这里的室友都很热心，我的头发都是她们帮忙梳的。”在寝室里，王正浦耐心开导惦记家里、情绪焦虑的老人，维护环境卫生，还带着大家打太极、下象棋，让大家放松心态。

一个朝气蓬勃，奔波劳碌做好生活照料；一个鬓染霜华，温和恳切安抚人心。两代人怀着同样为民服务的初心，互补协作，上演了一场动人的双向奔赴。

芳庄乡党委书记杨百合告诉记者：“面对安置点多为高龄、有基础疾病老人的现实压力，干部们不避责、敢担当，全力做到‘平安接来、平安送回’。青年勇担当，银发献余热，一老一小携手并肩，在风雨中，为山区留守老人筑起温暖安稳的避风港湾。”不少老人坦言，安置点吃得好、有人陪伴，比在家还要舒心，干群关系在风雨守护中愈发紧密。

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原标题： “00后”乡干部遇上80岁老党员，芳庄安置点“两代”寝室长的双向奔赴

作者：孙伟芳 王晓阳 郑智建 陈小斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com