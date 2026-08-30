学习强国温州学习平台 2026-08-30 15:43:23

今年以来，温州市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。

部分学校展示

温州中学南湖校区

（温州中学扩建工程）

学校占地面积30.62亩，总建筑面积44848平方米，办学规模为21个班级。

温州水心高级中学

学校占地面积36.75亩，总建筑面积21310平方米，办学规模为24个班级。

温州市绣山中学

学校占地面积63.67亩，总建筑面积69387平方米，办学规模为42个班级。

乐清市北白象镇第七小学南屏校区

（北白象镇实验学校）

学校占地面积54.46亩，总建筑面积26397平方米，办学规模为36个班级。

瑞安市莘塍第一中学

学校占地面积35.4亩，总建筑面积23868平方米，办学规模为36个班级。

文成县珊溪镇中心小学

学校占地面积27.01亩，总建筑面积18653平方米，办学规模为36个班级。

平阳县新湖学校

学校占地面积60.69亩，总建筑面积21234平方米，办学规模为36个班级。

平阳县海西中心学校

学校占地面积30.76亩，总建筑面积19418平方米，办学规模为24个班级。

泰顺县北辰小学

学校占地面积55亩，总建筑面积25915平方米，办学规模为36个班级。

苍南县第二高级中学

学校总占地面积约51.78亩，总建筑面积34722平方米，办学规模为48个班级。

资料来源：温州市教育基建中心

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原标题： 温州这批新改扩建学校，今秋迎新！

本文转自：温州新闻网 66wz.com