学习强国温州学习平台 2026-08-30 10:54:13

8宣讲员林子璐，从奔走一线的新闻记者，到云端发声的文明主播，是职业初心的延续，更是一场从“写故事”到“讲故事”、从“记录者”到“传播者”的蜕变修行。

宣讲员林子璐，从奔走一线的新闻记者，到云端发声的文明主播，是职业初心的延续，更是一场从“写故事”到“讲故事”、从“记录者”到“传播者”的蜕变修行。这一路，她带着记者的赤诚与坚守，在宣讲中扎根、在发声中成长，把平阳的温度、理论的深度、文明的力度，讲给更多人听。

笔耕一线，宣讲种子悄然扎根

曾经，林子璐是一名新闻记者，始终牢记“上接天线、下接地气”的使命。白天穿梭在田间地头、工厂车间、海岛渔村，风里雨里捕捉最鲜活的基层瞬间；夜晚伏案深耕，钻研政策理论、梳理实事热点，用笔尖记录时代变迁、书写平阳发展。

记者的生涯，让她既懂政策理论的深刻内涵，更懂基层群众的真实心声。每一次深入采访，每一篇真实报道，都在她心里埋下了理论宣讲的种子——原来，好的传播从来不是空洞说教，而是用真实故事传递思想，用亲身感悟凝聚力量。她渐渐明白，宣讲和新闻一脉相承，都是为了让好声音、好政策、好故事，真正走进群众心里。

赛场发声，初心故事绽放光芒

带着记者生涯积攒的沉淀与热爱，林子璐鼓起勇气参加了2025年平阳县青年宣讲大赛。这一次，她没有堆砌华丽辞藻，没有照搬理论条文，而是把自己亲身采访、全程见证的南麂岛大陆联网工程搬上宣讲台。她讲述海岛群众多年盼电、盼路的殷切期盼，讲述建设者攻坚克难、乘风破浪的坚守担当，讲述工程通车通电后，南麂岛迎来发展新生的动人变化。那些她亲眼所见的场景、亲耳聆听的心声、亲身感受的震撼，化作最真挚的语言。她有幸在比赛中获得了三等奖，并加入了“浙南红都后浪说”青年宣讲团这一大家庭。这份荣誉，是对她记者初心的肯定，更让她坚定了走上宣讲之路的决心。

聚力成团，理论春风吹遍万家

后来，林子璐成为平阳县精神文明建设指导中心的一员，在日常工作中深耕文明传播，同时也正式加入了各类特色宣讲团，比如“平语启新”宣讲团、平阳县家风家训宣讲团、平阳县“心育向阳·未爱护航”宣讲团等等，并多次在省、市新时代文明实践项目大赛中获奖。从此，她的宣讲有了更清晰的方向、更广阔的舞台。走进乡村社区，她用通俗朴实的语言，把党的方针政策讲给老年群众听，让理论政策飞入寻常百姓家；走进课堂，为未成年人传递成长力量、守护心灵健康；走进社区邻里，她讲述家风家训故事，以小家文明带动大家风尚。她始终坚持，宣讲不分年龄、不分场合，既要让老年人听得懂、记得住，也要让青少年有共鸣、受启发，真正把党的声音、文明的理念、温暖的关怀，送到青年老少的心坎上。

云端筑梦，文明之声传遍四方

为了让文明理念更接地气、理论传播更有新意，林子璐通过“文明平阳”公众号开设了“文明，让生活更美好”直播间，打破传统宣讲的时空限制，以群众喜闻乐见的直播形式，开启全新宣讲模式。在直播间里，她不讲大道理、不搞空架子，而是结合平阳本土特色，讲文明新风、讲道德模范、讲社会主义核心价值观；讲南麂岛的生态之美，讲“省一大”的烽火岁月，讲平阳的人文底蕴，讲党的创新理论如何在基层落地生根。镜头前，她用亲切的话语、鲜活的案例、真实的感悟，让枯燥的理论变得生动易懂，让抽象的文明理念变得可感可学。一场场直播，一次次发声，不仅让文明新风浸润千家万户，让党的理论知识深入人心，更把平阳的好故事、好风景、好形象传播到更远的地方，有效扩大了平阳的知名度和影响力。看着直播间里不断增长的点赞、网友的精彩评论，她愈发懂得：宣讲的力量，源于真实，贵在走心。

从记者到宣讲员，从笔尖到话筒，从线下到云端，变的是舞台形式，不变的是初心使命。她深知，宣讲没有捷径，唯有坚守真诚、扎根基层、不断创新；传播没有终点，唯有持之以恒、以声传情、以心践悟。

未来，林子璐会继续带着新闻人的初心与坚守，怀揣宣讲人的热爱与担当，深耕“文明直播间”，讲好平阳故事、传播理论强音、弘扬文明新风，让每一次发声都有温度、有力量、有情怀，在宣讲路上步履不停，向阳而行！

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原标题： 宣讲“练习生”林子璐：用笔写故事，用声传文明

本文转自：温州新闻网 66wz.com