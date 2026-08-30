学习强国温州学习平台 2026-08-30 15:38:07

与马站的大棚荔枝不同，今年第一年有了荔枝硕果累累的霞关，是在户外露天培育成功荔枝的，因而也是特有的晚熟品种，更显得弥足珍贵。

日前，温州的东海海域正式开启了今年的“小开渔”，8月的苍南霞关渔港，也渐渐忙碌起来。

傍晚，红霞满天，将这个浙江最南端的海角小镇映衬出一片梦幻的色彩。

作为浙江省唯一具有南亚热带气候特征的地理单元组成部分，在霞关，随着“小开渔”而来的，还有各个品种的荔枝成熟。

与马站的大棚荔枝不同，今年第一年有了荔枝硕果累累的霞关，是在户外露天培育成功荔枝的，因而也是特有的晚熟品种，更显得弥足珍贵。

手捧刚采下的荔枝，郭琼林感受到丰收的喜悦。

面朝大海的荔枝，缘于浪漫情怀

三星村，是霞关镇的一个古村落，东临霞关国家一级渔港，西接中国绿能小镇，与福建沙埕隔海相望。村子里完整保留着依山而建的渔民石头房，沿着石阶路行走，路旁还有不少树龄超百年的大榕树，浓荫蔽日。

由于地处霞关西面海湾的山坡上，三星村也是整个霞关镇看日落晚霞最佳的去处。三星的荔枝园，独立于村居之外，也处于一片山坡上，中间是一片面朝大海的大草坪，草坪之外便是数百株各个品种的矮化荔枝树。

“当时接手这个荔枝园，更多是一种浪漫情怀。疫情期间，我们整个家族的人都在霞关镇上的小区套房里居家办公，于是大家渴望有一片空旷的大草坪，可以看日落，可以品荔枝。”郭琼林如是说。100多年前，她的回族先辈在霞关创办了“同益商行”，从事航运及海上贸易业务。2020年，郭氏后人在霞关老街筹建了镇下关口述馆，通过手绘航海图复印件、挂图、音像等形式，还原百年前霞关商港风貌与航海路线。差不多同一时期，郭琼林的亲朋们接手了三星村这个当时年年亏损的荔枝园，就因为大家都有一个在霞关海边吃到新鲜荔枝的梦。而事实上，直至去年夏天，三星的荔枝园还无法结出像样的果子来。

三星村一角。

初步实现的本土“荔枝自由”

近日某天上午，三星荔枝园大草坪之畔的院落中，郭琼林正通过手机视频通话与广东的荔枝种植专家对话，她通过镜头向他展示着台风“白海豚”来临之前采下的大颗“荔枝王”，希望他能尽快带来更多的荔枝树，从而在这里大面积铺开种植。

今年夏天，三星荔枝园真正尝到了丰收的喜悦，400多株荔枝树，共有160多株树上都挂满了饱满的果子，品种涵盖“妃子笑”“荔枝王”“糯米糍”、晚熟无核荔枝等十多种，更有极其珍贵的嫁接而来的“增城挂绿”，总产量数百公斤。由于是第一年丰收，这些荔枝并没有上市，而是送给了霞关的亲朋好友，让他们尝一尝本土最新鲜荔枝的滋味。

白居易在《荔枝图序》中说：“若离本枝，一日而色变，二日而香变，三日而味变，四五日外，色香味尽去矣。”可见吃荔枝，鲜度顶重要。记者尝了树上刚摘下的一颗果子之后也发现，那绯红的果壳，剥开后是无比鲜爽的甘甜果肉。这样的鲜甜，是一般水果市场上难以媲美的。

不过，成功来之不易。此前的数年，或是由于嫁接的品种不对，或是由于种植的手法不对，结不出好的果子。众人几番南下寻找专家，甚至从广东移植来不少树龄不小的荔枝树，多年折腾下来，才有了今日的收成。

还有更大的梦想

现在，这片土地上的荔枝被称为“雾荔”，郭琼林说，因为这些荔枝树全都面朝大海，常年被海雾浸润，所以，果实的口感也特别甘甜清澈。

不过，他们因三星荔枝园的收成而欢腾的同时，还有更大的梦想。

记者在现场看到，这里除了荔枝，还有不少芭蕉树上也正挂满果实。此外，山坡上还有成片的栀子、红美人柑橘、桃树等，渐成四季有水果可收成之势。

每到晴日的黄昏，游人还可以在大草坪上坐着，喝着茶吹着凉爽的海风，观看海上的落日与晚霞。正在建设中的苍南至泰顺高速公路，其中有一个出口就位于三星村不远处，届时，荔枝园的交通优势会更加凸显。

这也意味着，荔枝正成为三星荔枝园的突破口，辐射并带动整个三星村的文旅业态发展。

记者从三星村相关负责人的口中得知，三星村古名“三罾”，每一个罾在古时都是山脚一个可以捕鱼的小海湾。如今，沿着古村中的石阶路下行，依然可以将双脚浸入涨潮的海水中。入夜之后，若在三星的石头屋前院眺望大海，总能见到几艘渔船经过，船上灯光闪烁，众人又给这个小海湾取了一个很好听的名字：“三星渔火”。

岁月静好的古村、面朝大海的草坪、浙南海角独有的露天荔枝林……霞关西面这个红尘外的小渔村，游人再来时，当不只“妃子笑”。

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原标题： 温州苍南：霞关红尘外 不只“妃子笑”

作者：翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com