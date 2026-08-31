瓯海打造全国首家太空果蔬小院
温州晚报 2026-08-31 08:37:00
近日，瓯海区仙岩街道岩二村正式立项创建浙江瓯海太空果蔬科技小院，这也是全国首家以太空果蔬育种、现代农业科普与科创劳动教育为核心的科技小院，将有效填补区域乡村高端科创研学空白。
温州网讯 近日，瓯海区仙岩街道岩二村正式立项创建浙江瓯海太空果蔬科技小院，这也是全国首家以太空果蔬育种、现代农业科普与科创劳动教育为核心的科技小院，将有效填补区域乡村高端科创研学空白。小院所使用的太空种子由做航天育种的杭州云藤园艺科技有限公司供应，目前第一批已完成播种。
来 源：温州晚报
原标题： 瓯海打造全国首家太空果蔬小院
作者：庄苗苗 谷晨亮/文 吴雅帆/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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