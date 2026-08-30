温州日报 2026-08-30 09:11:00

温州各保险机构迅速启动大灾应急预案，一方面组织力量参与属地灾后清障，打通城市通行脉络；另一方面开通理赔绿色通道，简化单证流程，多笔首案快速落地。

国寿财险温州中支工作人员冒雨查勘倒伏树木砸伤车损案件。 陈君磊 摄

温州网讯 受台风“沙德尔”带来的大风强降雨影响，前天，温州多地出现树木倒伏、高空坠物、房屋受损、车辆涉水等灾情。温州各保险机构迅速启动大灾应急预案，一方面组织力量参与属地灾后清障，打通城市通行脉络；另一方面开通理赔绿色通道，简化单证流程，多笔首案快速落地。

灾后清障现场，保险志愿者跑在第一线。平安人寿温州中支“保险+社区”志愿者进驻白鹿洲社区，与街道工作人员协同开展清障作业，扶正乱停非机动车、清运断枝、恢复移位护栏，两个小时内打通全部街巷通道，同步还开展沿河水位巡查、小区排水口疏通，半天便恢复社区通行秩序。

“往年社区清理完主路就要大半天，志愿者赶来支援，几小时就清完各个死角。”白鹿洲社区总干事李海辉说。此次志愿行动，也是温州保险业深化“保险+社区”共建，把防灾减灾服务延伸到居民家门口的常态化实践。

抢险清障有序推进的同时，理赔服务高效提速，温州各大保险机构跑出灾后理赔“加速度”。人保财险温州市分公司接到市民车辆被雨棚砸损报案后，依托线上远程查勘模式，压缩办理时限，90分钟内完成整起车险案件办结工作，2970元理赔款直接拨付至维修单位，切实减轻车主维修负担。

太保产险温州分公司接到市民车辆被高空挡雨板砸损报案，同步开展拖车施救、拆解定损，3个小时内完成全流程赔付。国寿财险温州中支针对瑞安塘下被倒伏树木砸损车辆，查勘现场同步协调修理厂转移车辆，规避二次风险，高效完成结案。阳光财险龙港支公司处置车辆涉水受损案件，查勘人员冒雨赴现场核验，依托绿色通道一小时完成理赔、赔款即时到账。

“台风刚来，你们就完成了理赔，这种速度让我们心里很暖。”市民戴女士对保险机构高效服务连连点赞。

据了解，台风期间，温州保险业落实“应赔尽赔、能赔快赔、特事特办”要求，推行远程定损、简化材料、压缩审批等举措，充分发挥保险风险“稳定器”作用，助力群众尽快恢复生产生活秩序。

来 源：温州日报

原标题： 闻“风”而动 快速理赔 保险业护航灾后恢复

记者 林迎颖 通讯员 张菁

本文转自：温州新闻网 66wz.com