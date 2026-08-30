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洞头各景区景点陆续恢复开放 大沙岙景区暂未开放

温州市洞头区文化和广电旅游体育局 2026-08-30 09:56:34

　　广大市民和游客朋友们：

　　受今年第18号台风“沙德尔”影响，此前临时关闭的望海楼、半屏山、仙叠岩、鹿西、中屿、韭菜岙沙滩、海霞军事文化园等景区景点已陆续恢复开放，大沙岙景区的开放时间将另行通知。咨询热线：0577？63385180。

　　台风过后风浪仍存在不确定性，请广大游客切勿靠近临崖、礁石等危险点位，不要在礁石上打卡逗留，谨防涌浪风险，注意人身安全。

　　欢迎关注“洞头百岛旅游”公众号，及时获取景区（点）开放最新动态，合理规划出行。

　　温州市洞头区文化和广电旅游体育局

　　2026年8月29日

来　源：温州市洞头区文化和广电旅游体育局

原标题： 洞头各景区景点陆续恢复开放 大沙岙景区暂未开放

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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