洞头各景区景点陆续恢复开放 大沙岙景区暂未开放
温州市洞头区文化和广电旅游体育局 2026-08-30 09:56:34
广大市民和游客朋友们：
受今年第18号台风“沙德尔”影响，此前临时关闭的望海楼、半屏山、仙叠岩、鹿西、中屿、韭菜岙沙滩、海霞军事文化园等景区景点已陆续恢复开放，大沙岙景区的开放时间将另行通知。咨询热线：0577？63385180。
台风过后风浪仍存在不确定性，请广大游客切勿靠近临崖、礁石等危险点位，不要在礁石上打卡逗留，谨防涌浪风险，注意人身安全。
欢迎关注“洞头百岛旅游”公众号，及时获取景区（点）开放最新动态，合理规划出行。
温州市洞头区文化和广电旅游体育局
2026年8月29日
来 源：温州市洞头区文化和广电旅游体育局
原标题： 洞头各景区景点陆续恢复开放 大沙岙景区暂未开放
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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