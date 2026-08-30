温州市洞头区文化和广电旅游体育局 2026-08-30 09:56:34

广大市民和游客朋友们：

受今年第18号台风“沙德尔”影响，此前临时关闭的望海楼、半屏山、仙叠岩、鹿西、中屿、韭菜岙沙滩、海霞军事文化园等景区景点已陆续恢复开放，大沙岙景区的开放时间将另行通知。咨询热线：0577？63385180。

台风过后风浪仍存在不确定性，请广大游客切勿靠近临崖、礁石等危险点位，不要在礁石上打卡逗留，谨防涌浪风险，注意人身安全。

欢迎关注“洞头百岛旅游”公众号，及时获取景区（点）开放最新动态，合理规划出行。

温州市洞头区文化和广电旅游体育局

2026年8月29日

来 源：温州市洞头区文化和广电旅游体育局

原标题： 洞头各景区景点陆续恢复开放 大沙岙景区暂未开放

本文转自：温州新闻网 66wz.com