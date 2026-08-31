文成发表 2026-08-31 10:05:00

近日，文成县巨屿镇孔龙村罗氏沼虾养殖基地迎来首批沼虾采收期，基地内一派繁忙景象。随着采购订单顺利落地，本地优质沼虾将走出山乡、销往周边市场，为特色水产产业提质增效、农户稳收增收筑牢根基，也让特色养殖成为乡村振兴的鲜活助力。

近日，文成县巨屿镇孔龙村罗氏沼虾养殖基地迎来首批沼虾采收期，基地内一派繁忙景象。随着采购订单顺利落地，本地优质沼虾将走出山乡、销往周边市场，为特色水产产业提质增效、农户稳收增收筑牢根基，也让特色养殖成为乡村振兴的鲜活助力。

走进孔龙村罗氏沼虾养殖基地，连片的帆布养殖桶整齐排布，一尾尾鲜活的沼虾在水中穿梭游弋。工作人员做好防水防护，手持抄网在桶内捕捞，活蹦乱跳的沼虾很快被分拣、装筐、过秤，随即转运送入活水运输车辆，装车之后将直接发往外地经销商手中。

孔龙村村干部林长安介绍：“目前这批虾已养殖两个多月，大的个体长到七八公分，小的也有四五公分。目前产量情况比较乐观，今天我们计划先销售四百余斤。”

据了解，孔龙村沼虾养殖基地一期已建成4米×4米规格帆布养殖桶20个，二期11个3米×6米规格帆布桶也已建设完毕，将于近期投入使用。此前，每个帆布桶按照每立方米投放1000尾虾苗的标准开展养殖，经过两个多月精细化管护，成活率超出预期，村里决定先行采收一部分，预计可实现近5万元销售收入。

“在淡水所的牵线搭桥下，瑞安那边的经销商已表达购买意向，他们主要采购用于垂钓，所需规格恰好与当前这批沼虾的大小相符。我们的养殖基地位于优质水源地，水质条件良好，加之采用帆布桶养殖模式，在这方面具备相当的优势。”林长安说道。

孔龙村的采收景象，是巨屿镇大力发展罗氏沼虾特色水产产业的一个缩影。立足省淡水水产研究所温州分所技术资源，巨屿镇因地制宜推广帆布桶陆基养殖模式，通过技术培训、政策补贴、党员带头试养等方式，打消群众“不敢养、不会养”的顾虑，同时积极打通沼虾多元销售渠道，破解农产品销售难题，推动特色水产产业稳步落地。

文成县巨屿镇农业农村服务中心负责人黄国培表示，目前巨屿镇已在稠泛、孔龙等5个行政村布置了57个帆布桶养殖点，盘活池塘水库4个，共投放虾苗209万尾。为帮助养殖户“懂技术、敢下水”，他们专门举办了1场虾苗推介会和2场养殖技术培训会，累计培训超过300人次，为当地水产养殖产业的稳步发展奠定了坚实基础。

除此之外，巨屿镇还同步拓展成品虾直供机关食堂、对接“菜篮子”工程，以及发展休闲钓虾体验等多元销路，多维度破解养殖产品销售难题，让农户的增收路径更宽、收益更稳。下一步，巨屿镇还将加快推进潘岙现代化养殖基地建设，持续延伸罗氏沼虾全产业链条，融合绿色养殖、农旅体验、科普研学等多元业态，带动更多村集体和低收入农户稳定增收，让小小沼虾真正成为撬动乡村振兴、实现共同富裕的特色支柱产业。

来 源：文成发表

原标题： 首批罗氏沼虾订单落地！文成这里“钱”景无限！

本文转自：温州新闻网 66wz.com