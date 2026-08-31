瓯海发布 2026-08-31 10:09:00

近日，作为“2026年浙江省民生实事项目”的重要基层体育场地，潘桥街道高标准方岙村级健身广场正式建成投用。

近日，作为“2026年浙江省民生实事项目”的重要基层体育场地，潘桥街道高标准方岙村级健身广场正式建成投用。

项目创新打造“一门两开、校村共享”模式，有效打通校园与村集体文体资源壁垒、盘活闲置低效空间，实现公共资源利用效益最大化，成为潘桥街道基层公共文体服务提质升级的标杆项目。

该健身广场坐落于方岙村高速桥下，曾经是环境杂乱、长期闲置的低效荒地。为补齐村级公共文体设施短板、回应群众健身休闲需求，方岙村因地制宜、精准施策，对原有废墟场地进行清理平整、硬化提质，系统性配齐各类文体健身设施。项目依托专项建设资金、村级“一事一议”补助政策落地实施，先后投入400万建设资金，彻底盘活闲置空间，实现了脏乱地块向精品文体空间的华丽蜕变，大幅提升村庄整体环境风貌。

广场总占地面积约12000平方米，整体规划科学、功能配置完善，涵盖两个标准篮球场、两个门球场、足球场、羽毛球场、匹克球场、儿童娱乐区、健身步道、15件健身路径及百姓舞台等多元文体设施，同步配套公厕、停车场等便民基础设施。场地可辐射周边5个行政村，惠及群众超8000人，全方位满足村民健身锻炼、休闲集会、文体展演等多元需求，极大丰富了基层群众精神文化生活，有效提升村庄颜值与品质。

“一门两开、分时共享”是本项目最大创新亮点，精准破解了校园运动场地不足、村级公共健身空间紧缺的双重民生难题。白天场地优先对潘桥二小开放，作为学校专属运动场地，有效补齐学校文体教学硬件短板，彻底改善办学运动条件，助力这所22年未曾举办运动会的学校，顺利举办首届校园运动会，圆满填补校园文体活动空白；夜晚场地全面面向村民开放，成为全民运动、邻里互动、休闲娱乐的便民主阵地。

通过校村错峰共享、一场多元复用，真正实现校园资源与乡村公共资源双向互通、高效利用。不仅有效激活辖区全民健身浓厚氛围，持续提升群众幸福感、获得感，更为和美乡村建设、基层公共文体事业高质量发展注入强劲新鲜活力。

来 源：瓯海发布

原标题： 家门口上新！瓯海潘桥解锁运动新快乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com