泰顺泗溪把“一小时打卡”变成“留下来过夜”

温州日报 2026-08-31 08:39:00

过去，这两拨人凑不到一块。游客在北涧桥拍完照就走，平均停留不足一小时；村里的集市只做本地人生意。泗溪镇守护着5座全国重点文物保护单位廊桥，占全县国保廊桥的三分之一，却“留不住游客、带不动消费”。

廊桥市集吸引了众多游客。 泰顺县泗溪镇 供图

温州网讯 泰顺北涧桥头，游客举着手机，把“世界最美廊桥”的虹影收进镜头。几百米外的白粉墙村，逢一逢六的集市正热闹：卖米塑的、卖山货的、卖九层糕的摊子一路排开，摊主多是本地村民。

过去，这两拨人凑不到一块。游客在北涧桥拍完照就走，平均停留不足一小时；村里的集市只做本地人生意。泗溪镇守护着5座全国重点文物保护单位廊桥，占全县国保廊桥的三分之一，却“留不住游客、带不动消费”。

变化从2025年上半年开始。下桥、西地、白粉墙、溪源、南溪5个村党组织跨村联建，以“大下桥”片区整体经营，推行“五联五聚”组团发展。一年下来，片区接待游客超150万人次。2025年，5个村集体经济总收入800余万元，村均年增收10万元。

联组织 一张联席会议桌，坐进五个村书记

“联”字当头的是党建联席会议制度。镇党委书记任召集人，5个村书记和镇属科室、有关单位负责人为成员，下设综合协调、项目建设、资金管理5个专项工作组，每月开一次例会。片区5项重大规划、12个重点项目、收益怎么分，都摆在这张桌子上谈。

“下桥村地处廊桥氡泉国家级度假区核心，年游客超一百多万人次，是游客进片区的第一站。”下桥村党总支书记林若政说。区位最亮的村挑头，其余各村自报家底，联席会议统一排摸。西地村的闲置土地、白粉墙村400多亩连片地块、溪源村200多亩连片梯田，陆续进了片区“账本”。

议事之外，运营交给市场。2024年成立的泰顺廊桥乡创运营管理有限公司，是全县首家片区化乡村运营公司，已整合涉农资金1400万元、引入社会资本2250万元。公司的看家本领是找销路和做包装——台风前农户抢收的杨梅堆在仓库，公司连夜对接渠道，赶在雨前把货卖了出去；原本摆在摊位上用塑料薄膜包装的山货，经过统一包装后价格翻了几倍……包装、线上渠道，这些单村做不来的事，由公司统一接单。

联业态 五村各有强项，共享一套账

联建不是把5个村捏成一个村，而是让每个村干自己最擅长的活，把“一小时打卡”变成“留下来过夜”。

下桥村负责引客。北涧桥、溪东桥两座国保廊桥都在村里，17家民宿、300多个床位，平均入住率六成，看起来很多，实际上过夜的游客只有全年游客的三十分之一，这是片区最惦记的事。

白粉墙村负责接客。这里是镇中心，商贸业态齐全，过去只有本地人知道。如今廊桥共富市集一摆，151个共富摊位全部由本地村民经营，春节期间摊位日均增收3000元。

溪源村负责留客。浙龙峡漂流把夏天的客流拉长成过夜游，200多亩连片梯田等着做文章。

南溪村负责上新。本地人自娱自乐的斗牛场正改造提升，准备对外开放；闲置粮仓改造的“顺游驿站”成了机车、户外爱好者的落脚点，先后孵化出9个稳定创业项目，干活的都是返乡青年。

西地村负责种产业。高山晚熟杨梅“浙南晚梅”上市晚、正好错峰，村里正盘活闲置用地建杨梅产销集散中心，采摘、加工、销售一条龙。台风季抢收的杨梅能赶在雨前出手，靠的就是片区这张销售网。

当地咖啡馆顺桥阁主理人董银华说：“现在变化太大了，来漂流、逛市集、看演出的游客越来越多，大家都会留下来吃饭、休闲，整条街热闹多了。”

5个村各干各的，又共享一套账。片区整合25家民宿，引进9个项目，转化出10个新业态；“山货出山”直播间开了40多场，茶叶、黄桃等土特产“打捆进城”，销售额超80万元；廊桥驿站提供免费茶水、应急药品、路线指引，累计服务20万人次。截至2025年底，片区创造就业岗位700余个，85名在外青年回乡创业，300余名群众在家门口就业，人均月增收3000元以上。

冷思考 权责边界要厘清，薄弱村不能“陪跑”

联建不是没有烦恼。联席会议与各村党组织、村委会的权责边界还没完全厘清——哪些事该上会、哪些事村里自己定，缺一张清单；联席会议成员多为兼职，村里的事和片区的事抢精力。5个村底子不一样，下桥村资源最好，怎么避免“强者愈强、弱者愈弱”，让薄弱村真正吃到联建红利，是下一步重点思考的问题。

泗溪镇已排定计划：先制定权责清单，把跨村公共事务、产业项目、收益分配的上会范围写明白；再细分各村定位，一村一品、错位发展，对符合片区整体规划的差异化项目，在资金、用地、税收上倾斜。规划里的目标非常清晰：到2027年底，吸引超百名青年返乡创业就业，直接创造就业岗位600个以上，带动农户人均年增收突破5000元。

白粉墙村的集市照常开张，桥头的游客照常拍照。不同的是，他们中间越来越多的人，打算住一晚再走。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺泗溪把“一小时打卡”变成“留下来过夜”

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com