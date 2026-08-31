温州晚报 2026-08-31 09:40:00

来自温州七喜攀岩队的瓯海小将葛优畅代表中国国家队出征赛场，面对各路强手沉着应战，在激烈角逐中不断突破自我，勇夺亚军，站上亚洲赛事领奖台，为国争光！

温州网讯 近日，2026亚洲青年攀岩锦标赛圆满落幕，该项赛事是亚洲A级青年攀岩赛事，汇聚亚洲多国青年攀岩高手同台竞技。来自温州七喜攀岩队的瓯海小将葛优畅代表中国国家队出征赛场，面对各路强手沉着应战，在激烈角逐中不断突破自我，勇夺亚军，站上亚洲赛事领奖台，为国争光！

葛优畅，15岁，毕业于温州市瓯海区外国语学校。曾参加过亚洲少年攀岩锦标赛、全国少年攀岩锦标赛、浙江省运会、浙江省青少年攀岩锦标赛和冠军赛等重要比赛，并参加了2022年和2023年国少队集训，2026年4月入选国家青年攀岩队。

6岁那年，葛优畅初次邂逅攀岩，便深陷其中，就此开启了她的逐梦之旅。对攀岩的炽热热爱，让她无惧训练的劳累和伤痛。无论盛夏酷暑，还是寒冬腊月，她都雷打不动地坚持高强度训练，心中始终怀揣着为国争光的梦想，立志成为顶尖攀岩运动员。实现梦想的道路崎岖不平，但葛优畅始终信念如磐，向着心中的梦想砥砺前行，书写属于自己的传奇。在她心中的目标方向只有一个就是攀向顶峰，迎难而上，永不言弃。

来 源：温州晚报

原标题： 温州小将斩获亚洲青年攀岩锦标赛亚军

作者：瓯小布

本文转自：温州新闻网 66wz.com