温州发布 2026-08-31 08:59:00

今年以来，我市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。

温州网讯 今年以来，我市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。 来 源：温州发布 原标题： 温州25个新改扩建学校今秋投用 新增学位1.52万个 本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚 审核：潘涌燚 责任编辑：叶双莲 监制：张佳玮 总监制：缪磊