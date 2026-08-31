温州25个新改扩建学校今秋投用 新增学位1.52万个
温州发布 2026-08-31 08:59:00
今年以来，我市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。
温州网讯 今年以来，我市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。
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