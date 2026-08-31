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温州25个新改扩建学校今秋投用 新增学位1.52万个

温州发布 2026-08-31 08:59:00
今年以来，我市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。

　　温州网讯 今年以来，我市教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。截至目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，其中秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。

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原标题： 温州25个新改扩建学校今秋投用 新增学位1.52万个

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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