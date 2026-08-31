温州都市报 2026-08-31 08:47:00

本周温州中小学迎来新学期开学，天气如何？据市气象台昨日消息，受东南气流持续影响，我市本周仍有明显降水，多阵雨或雷雨天气。

温州网讯 本周温州中小学迎来新学期开学，天气如何？据市气象台昨日消息，受东南气流持续影响，我市本周仍有明显降水，多阵雨或雷雨天气。

昨天17时19分，市气象台发布了温州市区雷电黄色预警信号。从昨天的天气预报来看，本周五（9月4日）之前我市多阵雨或雷雨天气。

市气象部门提醒，持续降水导致土壤含水量饱和，需特别注意防范山体滑坡、城乡积涝等次生灾害。市民外出请提前关注临近预报预警信息，随身携带雨具，规划好出行时间和路线。

台风方面，今年第22号台风“艾涛”（热带风暴级）与第23号台风“班朗”（热带风暴级）目前均在西北太平洋活动，但未来均对我国无影响。

另据中央气象台中期预报，西北太平洋洋面目前仍有热带扰动持续发展，未来十天之内有新的台风生成可能，我国东南沿海需密切跟踪后续动向。

9月1日（周二）

阴有大雨到暴雨 25～30℃

9月2日（周三）

阴有大雨到暴雨 25～28℃

9月3日（周四）

阴有大雨到暴雨 26～28℃

9月4日（周五）

多云到阴有阵雨或雷雨 27～33℃

来 源：温州都市报

原标题： 开学第一周天气如何？周五前降水明显

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com