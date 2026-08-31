开学第一周天气如何？周五前降水明显
温州都市报 2026-08-31 08:47:00
本周温州中小学迎来新学期开学，天气如何？据市气象台昨日消息，受东南气流持续影响，我市本周仍有明显降水，多阵雨或雷雨天气。
温州网讯 本周温州中小学迎来新学期开学，天气如何？据市气象台昨日消息，受东南气流持续影响，我市本周仍有明显降水，多阵雨或雷雨天气。
昨天17时19分，市气象台发布了温州市区雷电黄色预警信号。从昨天的天气预报来看，本周五（9月4日）之前我市多阵雨或雷雨天气。
市气象部门提醒，持续降水导致土壤含水量饱和，需特别注意防范山体滑坡、城乡积涝等次生灾害。市民外出请提前关注临近预报预警信息，随身携带雨具，规划好出行时间和路线。
台风方面，今年第22号台风“艾涛”（热带风暴级）与第23号台风“班朗”（热带风暴级）目前均在西北太平洋活动，但未来均对我国无影响。
另据中央气象台中期预报，西北太平洋洋面目前仍有热带扰动持续发展，未来十天之内有新的台风生成可能，我国东南沿海需密切跟踪后续动向。
9月1日（周二）
阴有大雨到暴雨 25～30℃
9月2日（周三）
阴有大雨到暴雨 25～28℃
9月3日（周四）
阴有大雨到暴雨 26～28℃
9月4日（周五）
多云到阴有阵雨或雷雨 27～33℃
来 源：温州都市报
原标题： 开学第一周天气如何？周五前降水明显
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州这批新改扩建学校，今秋迎新！社会08-30
-
温州苍南：霞关红尘外 不只“妃子笑”社会08-30
-
洞头各景区景点陆续恢复开放 大沙岙景区暂未开放社会08-30
-
宣讲“练习生”林子璐：用笔写故事，用声传文明社会08-30
-
石小斛青年社科志愿服务队：智绘閤口的“斛光山色”社会08-30
-
浙BA城市争霸赛小组赛程公布 温州联队24人大名单出炉社会08-30
-
闻“风”而动 快速理赔 保险业护航灾后恢复社会08-30
-
“00后”乡干部遇上80岁老党员，芳庄安置点“两代”寝室长的双向奔赴社会08-30
-
永嘉：“升降舞台+威亚”打造梦幻演艺空间！社会08-30
-
泰顺泗溪：把“一小时打卡”变成“留下来过夜”社会08-30